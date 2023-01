Apre il bagagliaio dell’auto e viene accoltellato al gluteo senza motivo: arrestato l’aggressore Un uomo di 57 anni è stato accoltellato al gluteo mentre stava aprendo il bagagliaio della sua auto. Arrestato, l’aggressore è rimasto per tutto il tempo vicino alla vittima senza cercare di rubare niente. A dare l’allarme è stata la figlia della vittima che si trovava nella vettura.

A cura di Enrico Spaccini

Immagine di repertorio

Un 57enne stava aprendo il bagagliaio della sua auto che aveva appena parcheggiato nei pressi della stazione Centrale di Milano quando ha sentito un dolore lancinante provenire dal gluteo. Un uomo lo aveva colpito con un coltello senza un apparente motivo. A dare l'allarme è stata la figlia della vittima che, dall'interno della vettura, è riuscita anche a fotografare l'accoltellatore. I poliziotti lo hanno arrestato dopo una breve, ma violenta, colluttazione e ora dovrà rispondere di lesioni aggravate e resistenza aggravata a pubblico ufficiale.

L'aggressione in piazza Duca d'Aosta e l'arresto

L'aggressione è avvenuta ieri sera, 1° gennaio 2023, intorno alle 19:20. Il 57enne aveva appena parcheggiato in piazza Duca d'Aosta, davanti al fast-food McDonald's. Era sceso per prendere un oggetto dal bagagliaio, quando ha sentito dolore provenire dal fondoschiena.

A conficcargli un coltello in un gluteo è stato un cittadino tunisino di 32 anni con precedenti. Per fortuna della vittima, la lama del coltello usato non era particolarmente lunga e, di conseguenza, anche la ferita non sembra aver avuto particolari conseguenze. Il 32enne, intanto, era rimasto lì sul posto senza tentare di scappare o di impossessarsi illecitamente di qualcosa.

All'interno dell'auto parcheggiata c'era la figlia del 57enne. Dopo aver assistito alla scena, ha scattato una fotografia con il suo cellulare all'uomo che aveva aggredito suo padre e ha contattato la polizia. Arrivati là, gli agenti hanno trovato il 32enne ancora vicino alla vittima. A quel punto si sono avvicinati per arrestarlo, ma l'aggressore si è ribellato con una certa violenza per quanto ha potuto. Identificato e denunciato, rimane ancora da capire il motivo di quel gesto.