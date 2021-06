È rimasto vittima di un incidente il noto direttore d'orchestra Giacomo Zani, 89 anni. Stando a una prima ricostruzione di quanto accaduto oggi giovedì 17 giugno il maestro era alla guida della sua Subaru quando lungo l'ultima curva di via Albarone, a Casalmaggiore, ha perso il controllo dell'auto ed è andato a sbattere contro un palo della luce finendo poi in un fosso che costeggia la strada.

I minuti successivi sono stati una corsa contro il tempo per cercare di salvare la vita all'ex direttore d'orchestra: altri automobilisti hanno chiesto l'intervento dei soccorsi. Sul posto sono intervenuti i medici e paramedici del 118: Zani, come riporta La Repubblica, respirava ancora ma aveva perso conoscenza. Le sue condizioni però sono fin da subito apparse disperate: è morto poco dopo l'arrivo in ospedale a Casalmaggiore.

Ora in tanti ricordano il grande maestro: era un famoso direttore d'orchestra nonché ex direttore della Casa Musicale Sonzogno, dove ha ricoperto l'incarico dal 1977 al 2011. Casa sua era la Lombardia, ma non solo: la musica lo ha portato a girare il mondo esibendosi in importanti teatri. Tra i suoi incarichi c'è anche quello di direttore dell’orchestra del Teatro Massimo di Palermo e poi direttore artistico del Teatro Giglio di Lucca. L'ultimo lavoro lo ha portato a Seoul dove nel 2005 ha diretto l’Andrea Chenièr. Tanti i riconoscimenti e i premi che ha ricevuto nella sua lunga carriera: nel novembre del 2017 ha ottenuto il Premio Caruso alla Carriera. Si stava godendo la vecchiaia nella sua villetta nel Cremonese. Fino a oggi, quando un tragico incidente l'ha portato via.