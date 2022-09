Tragedia al Cpr di via Corelli: giovane poliziotto si toglie la vita con la pistola d’ordinanza A Milano un giovane poliziotto si è tolto la vita usando la pistola d’ordinanza: è successo al Cpr di via Corelli.

Un giovane poliziotto della Questura di Milano si è suicidato all'interno del Centro di permanenza per il rimpatrio di Milano. Stando a quanto riportato da Ansa, l'uomo avrebbe usato l'arma d'ordinanza. L'episodio si sarebbe verificato poco dopo le 12 in armeria. Per il momento non si conoscono le cause del gesto. Sul caso sono in corso gli approfondimenti di rito.

Il ragazzo si è tolto la vita in armeria

Gli operatori sanitari dell'Azienda regionale emergenza urgenza della Lombardia (Areu) non hanno potuto far altro che costatarne il decesso. Il suicidio di oggi, si aggiunge agli altri avvenuti nei giorni scorsi. Il 7 settembre 2022, un carabiniere forestale si è tolto la vita nella caserma di Rimini. E nello stesso momento, un agente della polizia locale si è suicidato a Jesolo. Il suo corpo è stato trovato in casa sua.

Aumentano i decessi tra le forze dell'ordine

Un altro agente ancora, sempre nello stesso giorno, si è tolto la vita a Cremona: anche in questo caso, il poliziotto si è suicidato usando la pistola d'ordinanza. L'ultimo risale solo a tre giorni fa: una poliziotta, madre di una bimba, si è tolta la vita sempre usando l'arma di ordinanza. A trovarla sono stati i suoi colleghi.

Il crescente numero di suicidi, preoccupa le Istituzioni. Secondo l'Osservatorio suicidi in Divisa, sono almeno 48 gli agenti e i militari che, da inizio anno, si sono tolti la vita: dieci carabinieri, quattro carabinieri forestali, sei militari della Guardia di Finanza, tre membri dell'esercito. E ancora, tre agenti della Penitenziaria, sei agenti della polizia di stato e cinque della Locale.