Tragedia a Vaiano Cremasco, camion tampona un’auto: nell’incidente muore una donna Grave incidente a Vaiano Cremasco, in provincia di Cremona. Una donna di 80 anni è morta dopo che l’auto sulla quale si trovava è stata tamponata da un camion. L’automobilista è deceduta sul colpo: illeso invece il camionista, la cui posizione è ora al vaglio delle forze dell’ordine. L’uomo, un 33enne, rischia l’accusa di omicidio stradale.

A cura di Francesco Loiacono

(Repertorio)

Ancora sangue sulle strade della Lombardia. Questa mattina, martedì 26 ottobre, una donna è morta dopo che l'auto sulla quale si trovava è stata tamponata da un camion. Il tragico incidente stradale si è verificato pochi minuti prima delle 10 del mattino nella zona industriale di Vaiano Cremasco, paese in provincia di Cremona. La dinamica al momento ricostruita è la seguente: l'auto guidata dalla vittima, una donna di 80 anni, stava percorrendo l'ex strada statale 415 quando, all'altezza del chilometro 28, per cause da accertare è stata violentemente tamponata da un mezzo pesante.

La donna è morta sul colpo: illeso il camionista

Sul luogo dell'incidente sono intervenuti due mezzi di soccorso – un'ambulanza e un'automedica – inviati in codice rosso dall'Azienda regionale emergenza urgenza, oltre a mezzi dei vigili del fuoco e a pattuglie della polizia stradale. Per l'automobilista 80enne, tuttavia, non c'è stato niente da fare: come ha riferito l'Areu in una nota, il personale paramedico non ha potuto fare altro che constatare il decesso sul posto della conducente a causa dei traumi riportati. Il conducente del camion è invece uscito praticamente illeso dal tamponamento: si tratta di un uomo di 33 anni la cui posizione è adesso al vaglio delle forze dell'ordine.

Il conducente del camion rischia un'accusa per omicidio stradale

Spetterà infatti alla Polstrada accertare l'esatta dinamica di quanto accaduto e le eventuali responsabilità del camionista, che potrebbe rispondere dell'accusa di omicidio stradale. Della vittima si conoscono al momento le iniziali: la signora si chiamava D.A..