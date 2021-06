Tragedia nella mattinata di oggi, martedì 22 giugno, alla stazione ferroviaria di Rho, nel Milanese, dove un uomo di 92 anni è morto investito da un treno. L'allarme è scattato pochi minuti dopo le 11: una chiamata di aiuto al 118 ha messo in moto la macchina dei soccorsi. L'Azienda regionale emergenza urgenza della Lombardia ha inviato sul posto un'ambulanza e un'automedia in codice rosso.

Anziano investito da un treno, morto sul colpo

Al loro arrivo, gli operatori sanitari si sono recati al binario 5, dove l'incidente è avvenuto, trovando l'uomo già deceduto. Secondo quanto raccolto da Fanpage.it, il 92enne ha patito anche l'amputazione delle gambe. Nella stazione ferroviaria di Rho sono intervenuti anche gli agenti della polizia ferroviaria, i carabinieri, i vigili del fuoco ed è stata allertata la Procura della Repubblica. Le forze dell'ordine hanno messo in sicurezza l'area operando tutti i rilievi del caso, mentre i pompieri coordinavano le operazioni per estrarre la salma dell'uomo da sotto il convoglio, un treno merci. Al momento non sono ancora note le cause dell'incidente. Gli investigatori sentiranno i possibili testimoni e osserveranno le immagini registrate dalle telecamere di videosorveglianza per ricostruire esattamente l'accaduto. Per ora, però, non escludono alcuna pista: da quella che porta alla caduta accidentale a quella del gesto volontario.

Rallentamenti, la nota di Rfi

A causa dell'incidente, il traffico ferroviario ha subìto forti rallentamenti. Sul suo sito, Rfi ha fatto sapere che "dalle ore 11:10 sulla linea Milano – Novara, il traffico ferroviario è rallentato in prossimità di Rho per l’investimento di una persona da parte di un treno. Le autorità competenti sono presenti sul posto per svolgere i necessari accertamenti. Effetti sulla mobilità ferroviaria: rallentamenti fino a 10 minuti. È in corso la riprogrammazione dell’offerta ferroviaria".