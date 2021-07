Tragedia all'alba di oggi, martedì 6 luglio, a Milano. Un uomo è morto dopo essere precipitato da un palazzo in via Lanza, nel centro del capoluogo lombardo. La segnalazione all'Azienda regionale emergenza urgenza è arrivata attorno alle 5.30 del mattino. Sul posto, a pochi passi dal Castello Sforzesco nel pieno centro di Milano, sono arrivate un'ambulanza e un'automedica del 118 in codice rosso oltre ai carabinieri del comando provinciale di Milano. I soccorritori purtroppo non hanno potuto fare niente per salvare la vita alla persona precipitata: si tratta di un anziano di 92 anni, del quale al momento non sono state rese note le generalità. Le condizioni dell'anziano sono apparse subito disperate e, poco dopo l'intervento dei soccorritori, ne è stato constatato il decesso.

Per i carabinieri si sarebbe trattato di un suicidio

Sul luogo della tragedia sono stati effettuati i rilievi da parte dei carabinieri, che dovranno adesso cercare di ricostruire quanto è successo. L'ipotesi però è sostanzialmente una: esclusa quella di una caduta accidentale, i carabinieri sono quasi certi che si sia trattato di un gesto volontario. L'anziano si sarebbe suicidato, lanciandosi di proposito dal balcone posto al primo piano: i pochi metri di altezza, considerata anche l'età dell'uomo, sono stati sufficienti a procuragli traumi mortali. L'ipotesi del suicidio sembra essere corroborata anche da un dettaglio riferito dal Comando provinciale dei carabinieri di Milano a Fanpage.it: e cioè che non era la prima volta, a quanto pare, che l'uomo metteva in atto intenti suicidi. Già in passato l'anziano aveva provato a togliersi la vita: in questa circostanza purtroppo è andato fino in fondo con il suo proposito.