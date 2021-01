in foto: Valentina Korol

Era scomparsa da due giorni, ma le sue ricerche si sono concluse nella maniera più tragica. Una donna di 52 anni, Valentina Korol, è stata trovata morta nel pomeriggio di ieri, lunedì 11 gennaio, nei pressi di una roggia a Lodi Vecchio, in provincia di Lodi. La 52enne era scomparsa da casa, a Lodi Vecchio, nella notte tra sabato 9 e domenica 10 gennaio: da allora erano scattate le sue ricerche, che sono andate avanti per oltre un giorno con la speranza di ritrovare sana e salva la 52enne.

La donna viveva col marito: è stata trovata in una roggia poco distante dall'abitazione

Già nella serata di domenica i vigili del fuoco avevano scandagliato le sponde della roggia Balzarina in via Fregoni, a poca distanza dall'abitazione in cui la donna, originaria di Cernivci in Ucraina, viveva col marito. Della sua scomparsa si erano interessati anche i cittadini di Lodi Vecchio, che su un gruppo Facebook avevano pubblicato post per cercare di aiutare il marito e le forze dell'ordine impegnate nelle ricerche, invitando chiunque avesse informazioni utili a riferirle alle squadre di ricerca.

Purtroppo, però, tutte le speranze si sono spente nel pomeriggio di ieri, quando il corpo senza vita di una donna è stata trovata nei pressi della roggia Balzarina. Fin da subito l'assembramento delle forze dell'ordine sul luogo del ritrovamento non era passato inosservato ed erano iniziate le supposizioni su chi potesse essere la vittima. In serata è arrivata la conferma che il corpo apparteneva a Valentina Korol. Non sono state precisate le cause della morte. Tanti coloro che hanno espresso il proprio cordoglio alla famiglia della donna, che era piuttosto conosciuta nel piccolo paese del Lodigiano.