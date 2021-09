Tragedia a Bagnaria, il motociclista Arnold Staal morto al mondiale di Enduro Non c’è stato nulla da fare per Arnold Staal, il motociclista olandese morto durante il mondiale di Enduro a Bagnaria nel Pavese, dov’è in corso l’evento con 600 partecipanti provenienti da 21 nazioni. Il cinquantenne per cause d’accertare ha perso il controllo della moto ed è finito in un fossato.

A cura di Alessia Rabbai

Arnold Staal

Un motociclista è morto durante il mondiale di Enduro a Bagnaria, in provincia di Pavia. La vittima è Arnold Staal un uomo di cinquant'anni, un concorrente proveniente dall'Olanda, per il quale non c'è stato purtroppo nulla da fare. I drammatici fatti risalgono alla serata di ieri, martedì 31 agosto, e sono avvenuti nel corso di una prova del mondiale che vede la partecipazione di oltre 600 persone provenienti da ventuno Stati. Secondo le informazioni apprese il cinquantenne era alla guida della moto per svolgere una prova quando, per cause non note e ancora in corso d'accertamento, ha perso il controllo del veicolo a due ruote ed è finito in un fosso. L'impatto è stato molto violento e il motococlista è deceduto praticamente sul colpo. La terribile scena si è svolta davanti agli altri concorrenti e ai tencici dell'evento che sono subito intervenuti, dando al tempo stesso l'allarme, chiedendo l'intervento urgente dell'aumbulanza. Per recuperare il corpo del cinquantenne è stato necessario l'aiuto dei vigili del fuoco, che hanno lavorato sul posto per raggiungere il motociclista precipitato nella scarpata e lo hanno riportato sulla sede stradale, affidandolo alle cure del personale sanitario.

Una volta recuperato però per l'uomo non c'è stato altro da fare se non constatarne il decesso, sopraggiunto a causa delle gravi ferite e traumi riportati, che non gli sono risultati fatali. Presente per i rilievi scientifici la polizia stradale, che ha svolto gli accertamenti e indaga sull'accaduto. Gli agenti dovranno infatti capire cosa abbia provocato lo sbandamento della moto, se si sia trattato di una distrazione, di un malore improvviso o di una manovra sbagliata da parte del motociclista, oppure se risultino eventuali responsabilità a livello di sicurezza da parte dell'evento. Terminate le verifiche la salma è stata trasferita in obitorio, dove sarà sottoposta all'autopsia.