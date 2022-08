Tour operator annulla le vacanze all’ultimo, i clienti occupano la sede Un centinaio di clienti si sono visti annullare all’ultimo la loro vacanza dall’agenzia viaggi: “Abbiamo avuto problemi con un fornitore”. I clienti hanno così occupato la sede dell’agenzia.

A cura di Giorgia Venturini

Tutto annullato, tutto all'ultimo minuto. Un'email dell'agenzia viaggi ha cancellato le vacanze di tanti clienti di Gallarate, in provincia di Varese. L'agenzia si è difesa dicendo "colpa di un fornitore che non ha rispettato gli impegni", ma le tante persone che si sono viste annullati i viaggi non hanno voluto sentire ragioni e nella mattinata di oggi mercoledì 17 agosto si sono presentati nella sede dell'agenzia e l'hanno occupata.

Annullate vacanze anche per oltre 3mila euro

Ora un centinaio di clienti rischiano di pagare l'albergo senza poter usufruire del loro soggiorno. Rischiano di perdere tutti i soldi: "Noi abbiamo saldato al 5 agosto la vacanza, 3.253 euro", spiega una famiglia a Varese News. Poi i particolari: "Dovevamo partire domenica, sabato 13 c’è arrivata una mail con l’annullamento del viaggio". L’agenzia assicura che offrirà alternative o rimborserà: alcuni clienti però si sono già attivati decidendo di non attendere i 90 giorni di tempo massimo per il rimborso e si sono già presentati a fare denuncia alla Guardia di Finanza.

I problemi con un fornitore

Il direttore commerciale alla testata locale ha spiegato che in queste ore sta "provato a fare telefonate e non risultava alcuna prenotazione né in albergo né in aeroporto". Infine entra nel dettaglio: "Noi abbiamo avuto un diverbio con un grosso fornitore che non ha rispettato l’ingresso di un grosso numero di clienti, per motivazioni che non conosco" Tutti i tentativi al momento sono stati i inutili: "Sotto Ferragosto non avevamo la possibilità di effettuare altre prenotazioni. Tango a precisare che noi lavoriamo dal 2016: abbiamo fatto viaggiare migliaia di persone fino a luglio, non abbiamo avuto problemi". Intanto ha però la sua sede occupata dai clienti: sul posto sono intervenuti anche gli agenti di polizia del Commissariato di Gallarate per tenere controllata la situazione.