La scaletta del concerto di Ultimo a Milano il 23 e 24 luglio: l’ordine delle canzoni a San Siro Stasera e domani Ultimo chiuderà il suo tour dei record negli stadi a San Siro. Ecco la scaletta della doppia data milanese.

Foto: Francesco Prandoni

Ultimo sbarca a San Siro. L'enfant prodige entrato di prepotenza nel mercato discografico italiano (con un'etichetta indipendente, la Honiro Label) nel 2017 dopo la vittoria di Sanremo Giovani, ha rapidamente conquistato le classifiche con brani e dischi, collezionando a soli 25 anni 52 dischi di platino e 16 dischi d'oro.

Stasera, sabato 23, e domani, domenica 24 luglio, Ultimo potrà dare seguito al sogno cominciato ormai tre anni fa. L'annuncio del tour negli stadi che sarebbe dovuto andare in scena nel 2020, è stato posticipato di un paio d'anni a causa della pandemia. Scaduti i 730 giorni di attesa, chiuderà il tour con la doppia data di Milano. Ciò non ha tolto al ragazzo di San Basilio il record di essere il più giovane artista italiano a fare una tournée negli stadi italiani con 15 date, delle quali 11 in sold out, per oltre mezzo milione di biglietti venduti. Parte dell'incasso viene devoluto all'Unicef, di cui Ultimo è ambasciatore.

Il concerto di Ultimo allo stadio San Siro di Milano, le canzoni in scaletta

In attesa di vederlo sul palco a cantare le preferite dei suoi fan, da "Il ballo delle incertezze" a "Niente", passando per "Ti dedico il silenzio" e "Sogni appesi", ecco la scaletta dei concerti di stasera e domani di Ultimo a San Siro.