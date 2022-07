La scaletta del concerto dei Guns N’ Roses a Milano: l’ordine delle canzoni a San Siro Stasera alle 21 i Guns N’ Roses suonano a San Siro nell’unica data italiana del loro tour europeo. Nessun problema per Axl Rose che si è ripreso dai guai alla voce che l’avevano colpito.

Stasera a San Siro i Guns N' Roses infiammeranno Milano con l'unica data italiana del loro tour europeo. Un appuntamento atteso dalle decine di migliaia di fan che invaderanno il Meazza e che ha rischiato, in qualche modo, di essere cancellato. O meglio, i supporter del gruppo rock ha temuto che dopo l'annullamento della data di Glasgow, stesse sorti potesse avere anche il live milanese. Fortunatamente, invece, non sono arrivate comunicazioni in tal senso. L'inizio del concerto è fissato per le 21. In apertura suonerà Gary Clark jr.

La scaletta del concerto dei Guns N' Roses a San Siro

Al momento, la produzione non ha ancora comunicato la scaletta definitiva del concerto di stasera dei Guns a San Siro, facendo però sapere che sarà simile se non uguale a quella della data di Varsavia. Qualche piccola variazione potrà esserci. Il live dovrebbe durare un paio d'ore e mezza. Ecco di seguito il possibile ordine delle canzoni per il live milanese dei Guns N' Roses.

It's So Easy

Mr. Brownstone

Chinese Democracy

Slither (Velvet Revolver cover)

Madagascar

Welcome to the Jungle

Back in Black (AC/DC cover)

Better

Estranged

Hard Skool

Double Talkin' Jive

Live and Let Die (Wings cover)

Reckless Life

Rocket Queen

You Could Be Mine

I Wanna Be Your Dog (The Stooges cover)

Absurd

Shadow of Your Love

Civil War

Slash Guitar Solo

Sweet Child o' Mine

Wichita Lineman (Jimmy Webb cover)

November Rain

You're Crazy

Knockin' on Heaven's Door (Bob Dylan cover)

Nightrain

Street of Dreams

Coma

Patience

Don't Cry

Black Hole Sun (Soundgarden cover)

Paradise City

Axl Rose rassicura i fan: Mi sono riposato, ora sto bene

A seguito della cancellazione del concerto di Glasgow "dietro consiglio medico", Axl Rose ha rassicurato i fan delle altre città europee tramite un tweet: "Ci scusiamo per l'inconveniente del rinvio di Glasgow. Ho seguito le direttive del dottore, riposandomi con un vocal coach e sono risolti i problemi con il suono. Ora pare buono. Grazie ancora per la vostra preoccupazione! Alla fine della giornata si tratta di dare ai fan il meglio che possiamo darvi ed è tutto ciò su cui io, la band e la crew siamo concentrati. Ci vediamo a Monaco!!". E a Milano, stasera.