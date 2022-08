Antonia e Nuccio si sposano in ospedale: lei è ricoverata dal 2018 in oncologia [caption id="attachment_159646" align="alignnone" width="640"] Antonia e Nuccio[/caption] Si sono conosciuti anni fa, ormai adulti, pedalando. La bicicletta, infatti, è una passiona che li accomuna da sempre….

A cura di Fabrizio Capecelatro

Antonia e Nuccio

Si sono conosciuti anni fa, ormai adulti, pedalando. La bicicletta, infatti, è una passiona che li accomuna da sempre. Da prima che lei, oggi 64enne, scoprisse di avere un tumore che dal 2018 la costringe a vivere all'ospedale San Carlo di Milano. Nonostante la malattia e nonostante l'età, Antonia e Nuccio (di 81 anni) hanno deciso di sposarsi e lo hanno fatto all'interno delle mura della clinica.

Il matrimonio fra Antonia e Nuccio

Si è celebrato giovedì 11 agosto, alla presenza di parenti e amici, che ormai sono soprattutto il personale sanitario dell'Asst Santi Paolo e Carlo, il matrimonio fra Antonia e Nuccio, due anziani signori costretti a frequentare l'ospedale oramai da 4 anni.

Antonia ha un tumore già dal 2018 che poi – come hanno spiegato i medici – si era fermato e sembra gestibile. Ma poi, nel dicembre del 2021, si è risvegliato e da quel momento è stato necessario il ricovero. Nuccio, però, non l'ha mai lasciata da sola ed è andato a trovarla ogni giorno.

Così, nonostante in precedenze non avesse mai neanche voluto convivere, è stata proprio Antonia a chiedere al suo cavaliere di sposarla, anche in quella circostanza. "Ho chiesto io a Nuccio se voleva sposarmi. Lui si è commosso e mi ha detto sì subito. Ci siamo sposati in ospedale, avrei voluto che succedesse in un alto contesto… ma mi sento molto felice", ha raccontato.

Un amore adulto

Antonia e Nuccia non stanno insieme da sempre, anzi. Si sono conosciuti da adulti, andando in bicicletta. "Non abbiamo mai convissuto – ha raccontato Antonia – ognuno a casa propria. Per me mantenere la libertà è importante, e lui ha sempre rispettato il mio bisogno. Poi è arrivato il momento in cui ho capito che ero pronta per il matrimonio".

Così giovedì hanno coronato il loro amore, alla presenza dei sanitari che da anni si occupano di loro. A breve Antonia, poi, cambierà struttura ospedaliere e Nuccio la seguirà altrove.