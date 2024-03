Tornano nei supermercati i biscotti come Pan di stelle e gli Abbracci: accolto il ricorso delle aziende I biscotti che imitano i Pan di Stelle, gli Abbracci e le Gocciole potranno restare sugli scaffali del supermercato: a deciderlo è stato un altro collegio del tribunale di Brescia che ha accolto il ricorso presentato dalle aziende produttrici contro la decisione dei giudici di vietarne la produzione e commercializzazione. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Milano Fanpage.it

A cura di Ilaria Quattrone

Nei giorni scorsi è stato accolto il ricorso cautelare proposto dalla Tedesco Srl e da Sapori Artigianali Srl contro il provvedimento che aveva vietato la produzione e la commercializzazione dei loro biscotti (Maramao, Amiconi e Gocciotti) perché ritenuti identici ai Pan di Stelle, Abbracci e Gocciole prodotti da Barilla e Mulino Bianco. A darne notizia è il quotidiano La Repubblica.

Perché era stata vietata la vendita dei biscotti simili ai Pan di Stelle e Abbracci

A gennaio, infatti, il tribunale di Brescia ne aveva vietato la vendita e imposto una penale di quindici euro per ogni confezione prodotta in violazione dell'ordinanza e cinquemila per ogni giorno di ritardo dalla sua attuazione. Adesso la decisione è stata ribaltata almeno fino a quando non sarà emessa la sentenza.

Se, infatti, per il primo giudice i biscotti di Tedesco e Sapori Artigianali potrebbero "arrecare un pregiudizio alla Barilla in termini di svilimento dei suoi biscotti, in particolare laddove si consideri che i prodotti oggetto della contraffazione sono venduti a prezzo inferiore"; per il secondo invece non si può dare "significativo rilievo alla pacifica situazione del mercato di riferimento, che vede molteplici produttori porre in vendita biscotti con forme in tutto simili" a quelli della Barilla.

Gli altri frollini finiti sul banco degli imputati

I frollini quindi potranno, almeno per il momento, tornare sul mercato. Oltre a questi tre, Barilla aveva denunciato che altri sette tipologie erano simili ad altri loro prodotti. In particolare a Macine, Campagnole, Tarallucci, Galletti, Molinetti, Gran Cereale Classico, Gran Cereale frutta. Già, nella prima istanza, era stato però escluso il plagio.