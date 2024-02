Perché non troveremo più nei supermercati biscotti simili a Pan di stelle e Abbracci La Barilla ha vinto (per il momento) la battaglia legale contro le aziende concorrenti produttrici di Maramao, Amiconi e Gocciotti considerati troppo simili a Pan di Stelle, Abbracci e Gocciole. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Milano Fanpage.it

A cura di Ilaria Quattrone

1 CONDIVISIONI condividi chiudi

La Barilla ha vinto, almeno per il momento, contro i biscotti prodotti dalla Tedesco e distribuiti dalla Sapori Artigianali con il marchio "Il Borgo del Biscotto". La battaglia legale, sulla base di quanto riportato dal quotidiano Il Giornale di Brescia, è iniziata la scorsa estate davanti ai giudici della sezione civile d'impresa del tribunale di Brescia. Da una parte c'erano i produttori dei Pan di Stelle, Abbracci e Gocciole. Dall'altro quelli dei Maramao, Amiconi e Gocciotti.

L'azienda Barilla ha richiesto l'intervento del tribunale di Brescia

L'ordinanza è stata firmata dal giudice Davide Scaffidi. A rivolgersi al tribunale, è stata la stessa Barilla. Aveva infatti chiesto che alcuni prodotti, realizzati dall'azienda di Perugia Tedesco e distribuiti da quella di Bergamo Sapori Artigianali, fossero tolti dal mercato. Per il tribunale, non possono essere commercializzati perché sarebbero copie di alcuni prodotti di Barilla. Quest'ultima, infatti, detiene la registrazione del marchio e la proprietà.

Quando sarà interrotta la produzione degli altri biscotti

Da oggi, lunedì 5 febbraio, quindi la produzione sarà interrotta: i tre tipi di biscotti potranno essere venduti fino a esaurimento scorte. È stata inoltre fissata una penale di 15 euro per ogni confezione che sarà prodotta o messa in commercio violando quindi l'ordinanza. Sono stati inoltre previsti cinquemila euro per ogni giorno di ritardo rispetto alle disposizioni. Non è finita qui. Sul banco degli imputati c'erano le confezioni di altri sei prodotti: queste sono state considerate troppo simili a quelli dell'azienda concorrente, dovranno essere cambiate.