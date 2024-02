Caso Ferragni-Balocco, l’azienda dolciaria impugna il provvedimento Agcom: “Misura ingiusta”

L’azienda Balocco ha impugnato il provvedimento con cui l’Agcom l’ha multata per 420mila accusandola di pratica commerciale scorretta per il caso del Pandoro Pink Christmas. Per lo stesso motivo è stata sanzionata Chiara Ferragni.