Torna in classe la 15enne che ha accoltellato una 14enne per gelosia: la scuola non la fa entrare La ragazzina di 15 anni che a Roè Volciano (Brescia) ha accoltellato una 14enne si è presentata a scuola, ma la direzione non l'ha lasciata entrare. Intanto continuano le indagini.

La ragazzina di appena 15 anni che, nella giornata di giovedì 21 marzo, ha accoltellato una 14enne per via di un ragazzo conteso voleva tornare a scuola a Roè Volciano, in provincia di Brescia. Ma la direzione non ha ritenuto opportuno farla entrare e ammetterla in classe e l'ha rimandata a casa, insieme ai genitori. Intanto la vittima è ancora ricoverata in ospedale, anche se le sue condizioni ormai risultano stazionarie.

Venerdì 22 marzo la 15enne, attualmente indagata per lesioni gravissime ma non in stato di fermo, si è presentata al portone di ingresso dell'istituto superiore che frequenta ormai da anni per poter partecipare normalmente alle lezioni. Ad accompagnarla c'erano entrambi i genitori, che probabilmente hanno pensato che riportarla a scuola fosse il modo migliore per metterla di fronte alle sue responsabilità.

La direzione dell'istituto ha invece preferito rimandarla a casa e non ammetterla in classe. Non è chiaro se la decisione sia dovuta al fatto che anche la scuola stia valutando dei provvedimenti, oltre a quelli che stabilirà l'autorità giudiziaria, nei suoi confronti per quanto accaduto. Secondo quanto riferisce il quotidiano Il Giorno, altri studenti sarebbero rimasti spaventati dalla sua presenza. E chissà se erano gli stessi che, durante la rissa fra le due, invece di intervenire, incitavano alle botte e filmavano.

Resta, infatti, il dubbio se non ammettere a scuola una minore che si è macchiata di un reato, peraltro ancora in via di definizione, per quanto cruento, sia la scelta educativa migliore. Intanto i carabinieri di carabinieri della Stazione di Salò continuano le indagini per ricostruire la dinamica esatta dei fatti, anche analizzando i filmati prodotti dai compagni di scuola, e soprattutto per confermare se alla base dell'aggressione ci fosse realmente un ragazzo conteso fra le due.

La vittima dell'accoltellamento al momento è ancora ricoverata agli Spedali Civili di Brescia. Già da ieri si sa che non è in pericolo di vita e attualmente le sue condizioni appaiono stabili. Ma resta ancora sotto osservazione del personale sanitario.