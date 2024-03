Ragazzina di 14 anni accoltellata dopo scuola dalla rivale in amore: gli amici filmano senza intervenire L’aggressione è avvenuta intorno all’ora di pranzo alla fermata del bus di Tormini, località a monte di Salò sul lago di Garda. Prima le botte e gli insulti, poi il coltello: la lite tra le due giovanissime sarebbe scoppiata per un ragazzo conteso. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Milano Fanpage.it

Foto di repertorio

Gli insulti, gli spintoni e poi il coltello. La lite tra due ragazzine di 14 e 15 anni a Salò (Brescia), esplosa ieri pomeriggio per un coetaneo conteso, ha portato una di loro in ospedale in codice rosso per i numerosi fendenti ricevuti e l'altra in caserma con l'accusa di lesioni aggravate (la Procura valuta se aprire un fascicolo anche per tentato omicidio). Il tutto davanti agli occhi e alle videocamere degli smartphone dei compagni di classe, che hanno ripreso la scena senza intervenire.

La rissa scoppia intorno all'ora di pranzo, verso le 14.15, alla fermata del bus di Tormini, località a monte di Salò sul lago di Garda. La scuola è finita da poco. Le due provengono da istituti diversi, ma si contendono lo stesso ragazzo: così iniziano le prime botte, con le ragazzine che si prendono per i capelli e si rotolano a terra sferrandosi calci, schiaffi e pugni.

I tanti presenti, tutti scolari che stanno tornando a casa dopo le lezioni, incitano, commentano a voce alta, filmano con il cellulare la rissa senza mai intervenire. Fino a quando una delle due, 15 anni, estrae dalla tasca il coltello e inizia a colpire sulle gambe, sulle braccia e sul collo, e una studentessa si fa avanti per mettere fine all'aggressione e disarmare l'amica.

Le videocamere riprendono i leggings squarciati dalla lama, il sangue della giovanissima a terra. La ragazza viene portata all’ospedale Civile di Brescia in codice rosso: le sue condizioni ora sono stabili. Mentre i Carabinieri della compagnia di Salò, ora, sono sulle tracce del coltello usato dall'altra giovanissima, in attesa che lei stessa fornisca la sua versione di quanto accaduto.