Ragazzina di 15 anni litiga con una 14enne nel Bresciano e l'accoltella più volte: è gravissima Una 14enne di Roè Volciano (Brescia) è stata trasportata d'urgenza in ospedale. Una 15enne l'avrebbe colpita diverse volte con un coltello. Non è ancora chiara la dinamica dell'aggressione.

A cura di Enrico Spaccini



Foto di repertorio

Una ragazzina di 15 anni ha accoltellato una 14enne a Roè Volciano, in provincia di Brescia. L'aggressione è avvenuta nel primo pomeriggio di oggi, giovedì 21 marzo. Non è ancora chiara la dinamica di quanto accaduto, né il motivo per cui la 15enne avrebbe colpito la ragazzina di un anno più giovane.

La lite alla fermata del pullman

La Procura dei Minori e i carabinieri della Stazione di Salò stanno indagando sul caso. Vista l'età delle due protagoniste, si deve valutare se aprire un fascicolo con l'ipotesi di reato di tentato omicidio. Potrebbero rivelarsi cruciali le testimonianze di chi ha assistito alla scena, anche per chiarire il motivo della lite.

Stando a quanto emerso finora, la 14enne sarebbe stata colpita con diversi fendenti mentre si trovava alla fermata del pullman intorno alle 15 del 21 marzo. Come riportato dal Giornale di Brescia, il ferimento sarebbe avvenuto in presenza di circa 20 giovani che incitavano le ragazze e riprendevano la scena con i cellulari.

Le condizioni della ferita

La 14enne è stata medicata sul posto dai sanitari arrivati con i mezzi del 118 ed è stata trasportata in ospedale con la massima urgenza. Le sue condizioni sarebbero molto gravi, ma non sarebbe comunque in pericolo di vita.

La 15enne, invece, si era allontanata dalla fermata dei bus, forse per lo spavento di quanto appena fatto. I carabinieri l'hanno rintracciata poco dopo e l'hanno accompagnata nella caserma di Salò. I militari, ora, sono sulle tracce del coltello usato dalla giovanissima, in attesa che lei stessa fornisca la sua versione di quanto accaduto.