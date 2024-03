Come sta la ragazzina di 14 anni accoltellate da una 15 enne fuori scuola a Salò: le sue condizioni La 14enne che è stata accoltellata a Salò (Brescia) da una compagna di classe di 15 anni è ancora ricoverata in ospedale in gravi condizioni. Fortunatamente non è in pericolo di vita. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Milano Fanpage.it

A cura di Ilaria Quattrone

Nella giornata di ieri pomeriggio, giovedì 21 marzo, è esploso un litigio tra due ragazzine di quattordici e quindici anni a Salò, comune che si trova in provincia di Brescia. Sembrerebbe che il movente sia di natura "sentimentale": la discussione sarebbe nata per un coetaneo. Una delle due – la più grande – avrebbe preso un coltello e avrebbe dato numerosi fendenti alla più piccola.

La 14enne è ancora ricoverata in ospedale

L'episodio è avvenuto intorno alle 14.15 alla fermata del bus di Tormini subito dopo la fine della scuola. Le due persone coinvolte non frequenterebbero lo stesso istituto. Si sarebbero prima picchiate, prese per i capelli fin quando la 15enne non avrebbe estratto il coltello ferendo più volte la 14enne.

Quest'ultima è stata trasferita in codice rosso all'ospedale Civile di Brescia: è ancora ricoverata, ma fortunatamente non è in pericolo di vita. Nel frattempo l'altra giovane è stata portata in caserma: per il momento è accusata di lesioni aggravate, ma potrebbe dover rispondere anche di tentato omicidio. I carabinieri della compagnia di Salò sono alla ricerca dell'arma.

I compagni di classe filmano la discussione

La rissa è stata ripresa dai compagni di classe e dai coetanei che hanno preferito filmarla invece di intervenire. Alcuni, addirittura, avrebbero incitato le protagoniste o commentato quanto accaduto a voce alta. Solo quando la 15enne avrebbe iniziato ad accoltellare l'altra, è intervenuta una studentessa per disarmarla.

