Ragazzina 15enne accoltella la rivale di 14 anni, denunciata per favoreggiamento un'amica Un'amica della 15enne che ha ferito una ragazzina più giovane lo scorso 21 marzo sarà denunciata per favoreggiamento. I carabinieri, infatti, hanno trovato in casa sua il coltellino svizzero usato nell'aggressione.

A cura di Enrico Spaccini

Sarà denunciata per favoreggiamento la presunta complice della 15enne che lo scorso giovedì 21 marzo ha accoltellato una ragazzina di un anno più giovane ai Tormini di Roè Volciano (in provincia di Brescia). I carabinieri di Salò, infatti, hanno trovato nella sua abitazione il coltellino svizzero da trekking che la studentessa classe 2009 avrebbe usato per colpire la rivale alla fermata dell'autobus mentre coetanei filmavano e incitavano. Le indagini, però, non sono finite. I militari, infatti, sono al lavoro per chiarire se ci sono altre responsabilità da vagliare.

La lite degenerata nell'accoltellamento

Era il primo pomeriggio del 21 marzo quando le due ragazzine si sono incontrate alla fermata degli autobus nella frazione Tormini di Roè Volciano. Secondo quanto ricostruito finora, le due si sarebbero sfidate perché si contendono lo stesso ragazzo. All'inizio si sono prese a calci e pugni, dopodiché la più grande avrebbe estratto un coltello svizzero da una tasca con il quale ha colpito la rivale. In tutto avrebbe sferrato sette fendenti, quattro dei quali andati a segno.

Attorno alle due sfidanti, si era creato un gruppo di giovanissimi che, telefono in mano, incitavano e filmavano le ragazzine senza provare a separarle. Tra questi, hanno accertato i carabinieri, c'era anche il ragazzo motivo della disputa.

A che punto sono le indagini

La 14enne era stata poi trasportata in ospedale, dove è stata medicata per le ferite riportate alle braccia, alle gambe e a un fianco. Le sue condizioni sono stabili e non destano particolari preoccupazioni. La 15enne, infatti, avrebbe usato un coltellino svizzero dalla lama non molto lunga. Per questo motivo, non avrebbe potuto procurare ferite mortali e perciò al momento risulta indagata in stato di libertà per lesioni aggravate, e non di tentato omicidio.

La lama usata dalla classe 2009 è stata recuperata, e sequestrata, presso l'abitazione di una sua amica. Quest'ultima sarà denunciata per favoreggiamento, ma ci sono ancora altri elementi che dovranno essere chiariti. Per esempio, se qualcuno ha fornito il coltellino alla 15enne e se la ragazzina lo portava in tasca già da tempo oppure no.