Torna da un viaggio in America e trova 17 porcellini d’India in casa: Enpa apre le adozioni Aveva affidato le chiavi di casa a un amico, ma quando è tornato lui non c’era più. Al suo posto, nell’appartamento ha trovato 17 porcellini d’India. I carabinieri li hanno consegnati a Enpa che ora cerca per loro una casa.

A cura di Enrico Spaccini

Doveva partire per un viaggio negli Stati Uniti di diversi mesi. Per questo motivo aveva lasciato le chiavi del suo appartamento di Arcore, in provincia di Monza e della Brianza, a un amico. Una volta tornato in Italia e rientrato in casa, però, di quell'amico non c'era più traccia. In compenso, sparsi per le stanze c'erano 17 porcellini d'India.

Non potendo prendersene cura, si è rivolto ai carabinieri ai quali ha spiegato la situazione. I militari, a loro volta, li hanno fatti recuperare dal servizio di zooprofilassi dell'Agenzia di tutela della salute che li hanno infine consegnati all'Ente nazionale protezione animali.

Enpa: "Cercano con urgenza una casa e una famiglia che voglia loro bene"

"Sono arrivati al nostro rifugio in mancanza di altre soluzioni", spiega l'Enpa Monza e Brianza sul proprio profilo Facebook, "andranno arricchire la popolazione di porcellini d’India già presenti in canile che cercano con urgenza una casa e una famiglia che le adotti e che voglia loro bene". I 17 roditori di razza cavia abissina, tra le più antiche e più popolari, si trovano in questo momento al canile di via San Damiano.

Cinque di loro sono maschi, 12 femmine, dalle età più diverse. "Sono animali simpaticissimi, puliti, riconoscenti verso chi li nutre e li accudisce", spiegano da Enpa che ora attende qualcuno che li possa adottare. "Sono troppi ancora i Comuni che, nelle convenzioni per la gestione degli animali sul territorio, non prevedono la custodia di animali diversi dai cani", ha commentato Giorgio Riva, presidente dell'Ente, "lasciando questo gravoso compito, come sempre, alle associazioni animaliste più disponibili". Per chi è interessato all'adozione di un porcellino d'India, non c'è occasione migliore.