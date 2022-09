Tifoso interrompe la diretta video di un giornalista campano dopo Milan-Napoli: “Terrone di m…” “Terrone di m….”. Questa l’offesa rivolta ad un giornalista napoletano durante un collegamento su CalcioNapoli24 dopo il match di serie A tra Milan e Napoli di ieri sera.

Animi tesi fuori dallo stadio Meazza di Milano dopo la vittoria del Napoli sul Milan per due a uno. Durante una diretta dei colleghi di CalcioNapoli24, un tifoso presumibilmente rossonero ha interrotto il collegamento avvicinandosi all'inviato e ponendosi davanti alla telecamera.

Giornalista napoletano insultato fuori da San Siro: "Terrone di m…"

Prontamente allontanato da un'altra persona, prima di lasciare la zona della diretta ha apostrofato il giornalista chiamandolo "terrone di mer…". Il video, pubblicato sui social da un collega di Marco Lombardi, inviato preso di mira dal tifoso, ha fatto rapidamente il giro del web. Diverse decine i messaggi di solidarietà arrivati all'indirizzo del giornalista che fortunatamente non si è visto doversi difendere da aggressioni diverse da quelle verbali.

Il Napoli vince contro il Milan e sale in testa alla classifica di serie A

La vittoria di ieri a Milano ha valso al Napoli la testa della classifica di serie A, dove ha raggiunto l'Atalanta a quota 17 punti. Al rigore al decimo della ripresa di Politano, ex nerazzurro, ha risposto quattordici minuti più tardi Olivier Giroud. Poi, al 78esimo Giovanni Simeone ha realizzato il gol del definitivo due a uno. Nota di merito, ancora una volta, per la rivelazione di questo inizio di campionato Kvaratskhelia che ha seminato il panico nella difesa del Milan. Due le traverse colpite dai rossoneri. A fine partita, il tecnico dei rossoneri Stefano Pioli ha dichiarato a Dazn di non essere "soddisfatto e non lo devono essere nemmeno i giocatori. Se giochi così non puoi perdere. Abbiamo fatto solo un gol, troppo poco per quello che abbiamo creato. C'è delusione, non dovevamo perdere. Il calcio però è così, impareremo anche da questa serata. La prestazione c'è stata sotto tutti i punti di vista".