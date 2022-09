Frasi razziste contro un giornalista campano dopo Milan-Napoli: per il tifoso Daspo di 5 anni Il tifoso di 45 anni che aveva insultato un giornalista campano, al termine della partita Napoli-Milan, ha ricevuto un daspo di cinque anni.

A cura di Ilaria Quattrone

È stato emesso un Daspo sportivo di cinque anni per il tifoso che domenica 18 settembre, al termine della partite tra Milan e Napoli, ha insultato un giornalista dell'emittente "Calcio Napoli 24 Tv" definendolo un "terrone di m…". Il cronista era impegnato in alcune interviste ai supporters che stavano uscendo dallo stadio Meazza a Milano.

Il 45enne è stato daspato per cinque anni

Per il Questore di Milano, il 45enne è responsabile di aver tenuto una condotta violenta e minacciosa, con espressioni "ingiuriose di natura discriminatoria a sfondo razziale". Il tifoso era stato avvicinato proprio dal giornalista nel piazzale Moratti: l'intento era quello di porgli alcune domande sull'incontro che si era appena concluso.

Cos'è successo dopo la partita Milan-Napoli

Il tifoso, non solo ha reagito con maleducazione e veemenza, ma ha anche costretto l'inviato a interrompere il collegamento live. L'uomo infatti ha tentato di aggredirlo: l'intervento di due persone ha reso infatti vana la sua azione. Il 45enne è stato comunque denunciato per violenza privata aggravata dalla discriminazione razziale, etnica o religiosa.

Leggi anche Scontri dopo Napoli-Liverpool, tifoso inglese colpisce scooter e lo fa cadere

Il giornalista, contattato da Fanpage.it, aveva raccontato di non aver mai subito atti simili: "Molto triste che nel 2022 ancora dobbiamo sentire frasi del genere. Tra l'altro, non era neppure una persona del posto, perché aveva un forte accento del centro Italia".

Per gli investigatori, inoltre, il comportamento tenuto dall'uomo, avrebbe potuto coinvolgere e spingere altre persone ad azioni di violenza che avrebbero potuto mettere in pericolo la sicurezza o creare problemi di ordine pubblico. In quel preciso momento infatti stava continuando a uscire gente dallo stadio.

Per tutti questi motivi è stato emesso il daspo di cinque anni che impedirà all'uomo di accedere a tutti gli impianti sportivi italiani e dell'Unione europea.