Tifosi inglesi assaltano Milano per la Nation League: caos sui Navigli e metro lilla bloccata Treni della metro bloccati, cartacce, bicchieri e bottiglie di birra: sono solo alcuni dei disagi che i cittadini di Milano sono stati costretti ad affrontare a causa della presenza di migliaia di tifosi inglesi per la National League.

Migliaia di tifosi inglesi si sono riversati nella città di Milano per la Uefa Nations League: nella serata di oggi, venerdì 23 settembre, nel capoluogo meneghino si sta svolgendo la partita di calcio tra Italia e Inghilterra. Come previsto in occasione di eventi simili, il Questore Giuseppe Petronzi ha attivato il dispositivo di sicurezza.

Alcuni tifosi bloccano la linea metropolitana lilla

Diversi agenti di polizia, in tenuta anti-sommossa, è impegnato sia in centro città che vicino allo stadio Meazza, nel quartiere San Siro. Già da oggi pomeriggio si sono registrati non pochi disagi e danni. Alcuni tifosi inglesi, mentre si trovavano su un treno della linea metropolitana lilla, hanno azionato il freno di emergenza causando l'arresto del treno tra le fermate Ippodromo e San Siro.

In migliaia si sono riversati sui Navigli

L'azienda dei trasporti milanesi è stata costretta ad aprire un'uscita secondaria di emergenza per far uscire le persone che stavano andando allo stadio. Già nel pomeriggio di oggi, alcuni tifosi – in città ne sarebbero arrivati circa quattromila – si sono riversati in zona Navigli come già avevano fatto sia ieri sera che mercoledì: dalle immagini, riprese nei giorni scorsi, si vedono bottiglie di vetro e cartacce sulle strade.

Bloccato anche un treno a Cadorna

E sempre intorno alle 19.40, i tifosi inglesi avevano reso inutilizzabile un altro treno che si trovava alla fermata di Cadorna. Questo ha causato non pochi disagi alla circolazione. La speranza è che non si registrino danni, feriti e arresti come accaduto durante l'ultima partita di Champions tra Milano e Dinamo.