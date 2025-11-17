Tifosa palpeggiata durante la partita Italia-Norvegia a San Siro: denunciato un addetto alle pulizie

Una ragazza di 24 anni, tifosa norvegese, ieri sera sarebbe stata palpeggiata nei bagni dello stadio Meazza dove si era rifugiata dopo aver accusato un malore. Denunciato un addetto alle pulizie.

Immagine di repertorio

Una ragazza di 24 anni avrebbe subito una molestia sessuale nei bagni dello stadio San Siro a Milano, dove si è rifugiata dopo aver accusato un malore sugli spalti.

I fatti risalgono a ieri sera, domenica 16 novembre, e sono avvenuti proprio durante lo svolgimento della partita di qualificazione ai mondiali, Italia-Norvegia.

Secondo quanto si apprende dalle prime informazioni diffuse, la ragazza sarebbe stata molestata da un addetto alle pulizie, un giovane di 20 anni, che l'avrebbe palpeggiata nelle parti intime, infilandole una mano dentro ai pantaloni.

Il ragazzo, si trovava all'interno del bagno delle donne, come lui stesso avrebbe riferito, perché preoccupato per lo stato della giovane e quindi accorso per accertarsi che stesse bene.

La 24enne, di nazionalità norvegese e tifosa della Norvegia, in Italia per motivi di studio, dopo quanto accaduto avrebbe immediatamente raccontato tutto alla sua amica, in attesa all'esterno dei servizi.

Le due giovani, sotto shock, hanno immediatamente riferito il fatto a uno steward e hanno indicato il presunto autore ai poliziotti in servizio.

Il ragazzo è stato individuato dagli agenti nell'arco di poco tempo e accompagnato al posto di polizia all’interno dello stadio e denunciato a piede libero.