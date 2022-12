Tiene in casa più di 300 bombe carta per poi rivenderle, arrestato padre di 8 figli Un 64enne e padre di 8 figli è stato arrestato per detenzione illegale di materiale esplodente. Durante la perquisizione, i carabinieri hanno trovato 304 bombe carta e 29 fuochi d’artificio.

A cura di Enrico Spaccini

Un uomo di 64 anni di Castel Goffredo, in provincia di Mantova, è stato arrestato perché ritenuto responsabile di detenzione illegale di materiale esplodente. I carabinieri hanno trovato in casa sua 304 bombe carta e otto scatoloni pieni di fuochi d'artificio già confezionati per la rivendita illegale. Padre di otto figli e con precedenti simili, cercava di arrotondare così lo stipendio in vista del Capodanno.

Il materiale sequestrato: tra bombe carta, petardi e fuochi d'artificio

Il blitz dei militari del nucleo operativo e radiomobile della compagnia di Castiglione delle Stiviere è avvenuto lo scorso venerdì 2 dicembre in seguito a una soffiata anonima. Quando sono entrati nell'abitazione del 64enne si sono ritrovati di fronte a un arsenale.

Un'enorme quantità di bombe carta, ordigni esplosivi di fattura artigianale come i petardi chiamati "cipolle" riempiti con una notevole quantità di polvere da sparo.

Leggi anche Ladri prendono a martellate la cassaforte fingendosi i proprietari di casa, poi scappano dal balcone

Oltre a questi, anche otto scatoloni contenenti in tutto 29 fuochi d'artificio già confezionati. Per i carabinieri, prova "evidente" del fatto che siano "destinati alla vendita illegale in vista dei festeggiamenti di Capodanno".

L'arresto e la misura cautelare dei domiciliari

L'uomo arrestato ha dei precedenti con la giustizia per un episodio analogo. Stando alle indagini, ha un lavoro saltuario che gli porta un'entrata non soddisfacente. Considerando anche che è il padre di otto figli.

Tutto il materiale rinvenuto nella sua abitazione è stato sequestrato. La convalida dell'arresto è già stata ottenuta dal giudice per le indagini preliminari e ora il 64enne è ai domiciliari in attesa del processo.