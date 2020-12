La terra trema ancora, dopo la scossa croata di questa mattina avvertita nitidamente anche a Milano e in diverse province della Lombardia, un altro terremoto è stato registrato questa volta in Italia. La terra ha tremato alle 15.36 di oggi martedì 29 dicembre con epicentro a Salizzole, in provincia di Verona: una scossa di magnitudo 4.4 che ha fatto tremare la terra per diversi secondi.

Il sisma di Verona percepito in tutte le province lombarde

Anche in questo caso sono state diverse le province della Lombardia nelle quali la scossa è stata avvertita nitidamente. Da Milano a Como, passando per Mantova e Lodi: il terremoto ha nuovamente messo in allerta i cittadini lombardi. Ad anticipare il sisma delle 15.36 un'altra scossa che era stata registrata dall'Ingv (Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia) alle 15.02 di oggi, in quel caso di magnitudo 3.4.

Le scosse di Verona e Zagabria potrebbero essere connesse

Come confermato a Fanpage.it dall'Ingv di Milano, l'Istituto nazionale di si tratta di scosse di terremoto che potrebbero essere connesse a quella che si è verificata questa mattina nei pressi di Zagabria, in Croazia. Si è trattato di un terremoto piuttosto forte, la cui magnitudo è stata rivista dall'Ingv e ha raggiunto i 6,4 gradi della scala Richter. Il sisma si è verificato alle 12.19, con epicentro intorno a Petrinja, una cinquantina di chilometri a sud di Zagabria, una regione già colpita ieri da scosse sismiche e dove il terremoto odierno ha procurato diversi danni agli edifici.

Il sisma in Croazia avvertito anche a Milano

Il sisma croato è stato avvertito anche a Milano che lo scorso 17 dicembre è stata colpita da un terremoto di magnitudo 3.8 della scala Richter con epicentro a Trezzano sul Naviglio, comune alle porte di Milano. In quella circostanza la scossa è stata avvertita da quasi tutta la popolazione: di terremoto totalmente inaspettato aveva parlato a Fanpage.it la direttrice Ingv della sezione di Milano, Lucia Luzi, che aveva anche detto che "l’ultimo evento del genere è stato registrato solo cento anni fa”.