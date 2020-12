Lampadari che ondeggiano e letti che si muovono. Anche a Milano diversi cittadini hanno distintamente avvertito la forte scossa di terremoto che si è verificata nella tarda mattinata di oggi, martedì 29 dicembre, nei pressi di Zagabria, in Croazia. Si è trattato di un terremoto piuttosto forte, la cui magnitudo è stata rivista dall'Ingv (Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia) e ha raggiunto i 6,4 gradi della scala Richter. Il sisma si è verificato alle 12.19, con epicentro intorno a Petrinja, una cinquantina di chilometri a sud di Zagabria, una regione già colpita ieri da scosse sismiche e dove il terremoto odierno ha procurato diversi danni agli edifici.

Terremoto avvertito anche in Italia

Il sisma è stato avvertito lungo gran parte della costa adriatica italiana e in diverse zone del Nord-Est, da Padova, a Bologna e a diverse province orientali della Lombardia, come Cremona. Diversi anche i cittadini di Milano che su Twitter hanno segnalato di aver visto i lampadari muoversi o di aver avvertito il terremoto mentre erano nelle loro abitazioni. Alla centrale operativa dei vigili del fuoco, tuttavia, come verificato da Fanpage.it, attorno alle 12.40 non risultavano chiamate di cittadini preoccupati: non tutti hanno sentito il terremoto, che sarebbe però durato diversi secondi.

Il 17 dicembre il terremoto vicino Milano

Lo scorso 17 dicembre un altro terremoto di magnitudo 3.8 della scala Richter si era verificato vicino Milano, con epicentro a Trezzano sul Naviglio. In quella circostanza la scossa è stata avvertita da quasi tutta la popolazione: di terremoto totalmente inaspettato aveva parlato a Fanpage.it la direttrice Ingv della sezione di Milano, Lucia Luzi, che aveva anche detto che "l’ultimo evento del genere è stato registrato solo cento anni fa”.