Teresa Meneghetti uccisa da un 15enne in casa a Milano: il ragazzo sarà sottoposto a perizia psichiatrica Il Tribunale per i Minorenni di Milano nei prossimi giorni conferirà l'incarico per la perizia psichiatrica sul 15enne che il 14 maggio scorso ha ucciso Teresa Meneghetti. Durante il primo interrogatorio il ragazzo aveva detto: "Le persone sono contro di me e mi sono sfogato su di lei".

A cura di Enrico Spaccini

Sarà sottoposto a perizia psichiatrica il 15enne che lo scorso 14 maggio ha ucciso Teresa Emma Meneghetti nel suo appartamento in via Verro a Milano. L'82enne era stata aggredita da quel ragazzo che fino a poco tempo prima viveva in quello stesso condominio nel quartiere Vigentino. Al pm Pietro Moscianesi Santori il 15enne aveva detto: "Le persone sono contro di me e mi sono sfogato su di lei". Il Tribunale per i Minorenni di Milano nei prossimi giorni conferirà l'incarico di eseguire accertamenti sulle sue capacità di intendere di volere, con i difensori e il legale dei parenti della vittima che potranno nominare i loro consulenti di parte.

La mattina del 14 maggio il 15enne invece di andare a scuola era tornato davanti al palazzo di via Verro dove fino a poco tempo prima aveva vissuto insieme alla madre. Le telecamere di sorveglianza lo hanno ripreso arrivare intorno alle 9, ma a quell'ora Meneghetti non era in casa. Il ragazzo avrebbe atteso il suo rientro, fino a mezzogiorno, e avrebbe citofonato all'anziana facendosi aprire la porta.

"Ero arrabbiato con lei perché nei mesi scorsi le avevo chiesto aiuto e lei non me l'aveva dato", ha detto il ragazzino agli inquirenti: "Ho tentato di strangolarla e siamo caduti a terra. Ho visto una lampada e l'ho lanciata contro di lei". Dopo averla aggredita, il 15enne sarebbe salito su un autobus e si sarebbe diretto a casa sua, dove ha raccontato tutto alla madre che ha allertato le forze dell'ordine.

"Ero scappato di casa e le avevo chiesto se mi poteva aiutare", ha raccontato ancora il 15enne: "Le persone sono contro di me e mi sono sfogato su di lei". Come riportato da Il Giorno, la perizia psichiatrica che sarà disposta sul ragazzo dovrà stabilire se al momento dei fatti era in grado di intendere e di volere e, di conseguenza, se potrà affrontare il processo.