Tentato suicidio in metro a Milano: sospesa la circolazione tra Palestro e Pasteur È stata sospesa la circolazione sulla linea rossa M1 di Milano per un presunto tentativo di suicidio.

A cura di Ilaria Quattrone

È stata chiusa la linea rossa della metro M1 di Milano, tra le fermate di Palestro e Pasteur, dopo un presunto tentativo di suicidio. A darne notizia è l'Azienda trasporti milanesi (Atm) sul proprio profilo Twitter. L'episodio si è verificato poco dopo le 19 di oggi, venerdì 27 gennaio.

Non si conoscono le condizioni dell'uomo che avrebbe tentato il suicidio

Come riportato dal portale di Areu (Agenzia regionale emergenza urgenza della Lombardia), un uomo avrebbe tentato il suicidio. Non si conoscono né la sua identità né le sue condizioni di salute: al momento non è chiaro se sia sopravvissuto, se sia in pericolo di vita o meno.

Gli operatori sanitari del 118 sono intervenuti con un'ambulanza e un'automedica. Al momento, così come riportato da Areu, non risulta alcun trasferimento in ospedale. Nelle prossime ore si potranno avere sicuramente più informazioni al riguardo. Sul posto, oltre al personale Atm, sono intervenuti anche gli agenti della Questura di Milano per tutti i rilievi necessari a ricostruire l'esatta dinamica della vicenda e i vigili del fuoco che stanno dando una mano nelle operazioni di messa in sicurezza dell'area.

I mezzi sostituitivi organizzati da Atm

Intanto Atm fa sapere che i passeggeri della linea rossa M1 potranno utilizzare i bus sostituitivi tra le fermate di Palestro e Pasteur. I treni invece continuano a viaggiare sia nelle tratte Sesto-Pasteur che Palestro-Bisceglie/Rho. Sempre Atm informa i passeggeri che chi deve utilizzare le linee S, in alternativa alla stazione di Porta Venezia, può tenere in considerazione quella di Repubblica o quella di Garibaldi.