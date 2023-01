Perché è stata sospesa la circolazione sulla linea lilla della metro a Milano Nella mattinata di oggi, martedì 10 gennaio 2023, è stata sospesa la circolazione su tutta la linea lilla della metro di Milano causando non pochi disagi ai passeggeri.

A cura di Ilaria Quattrone

(Immagine di repertorio)

A Milano la mattinata di oggi, martedì 10 gennaio 2023, è iniziata con qualche ritardo e rallentamento: intorno alle 7 del mattino la circolazione della linea lilla della metro M5 è stata sospesa per alcuni minuti causando non pochi disagi ai passeggeri. Per circa dieci minuti, tutti i treni sono stati fermati nelle diverse stazioni in modo da consentire agli operatori di poter trovare una soluzione immediata.

Cosa ha provocato la sospensione

Ma cosa ha provocato il blocco improvviso dei treni? Stando al messaggio trasmesso dagli altoparlanti nelle varie fermate, sembrerebbe essersi trattato di un problema tecnico. Il guasto sarebbe stato registrato alla stazione di San Siro Ippodromo, uno dei due capolinea.

Di conseguenza, per consentire ai tecnici di intervenire è stata sospesa la circolazione sull'intera linea. Fortunatamente, dopo alcuni minuti, la circolazione è ripresa consentendo così ai passeggeri di poter raggiungere le loro destinazioni.

La circolazione è regolare tra le stazioni di Tre Torri e Bignami

Il problema non sembrerebbe essere stato risolto totalmente. L'Atm (Azienda trasporti milanesi), che gestisce le metropolitane a Milano, ha segnalato sul proprio sito e App che la circolazione è regolare tra le stazioni Tre Torri e Bignami, ma sul resto della linea potrebbero esserci maggiori tempi di percorrenza e di attesa alle fermate.

Per questo motivo, l'azienda consiglia di scendere alle fermate di Tre Torri e in quella di Lotto e cambiare treno per proseguire il viaggio. Nel frattempo alla stazione di San Siro, il pronto intervento continua a lavorare per risolvere il problema tecnico e ripristinare interamente la linea.