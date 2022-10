Tentano di violentarla sul Malpensa Express, 30enne salvata dal capotreno Una ragazza di 30 anni ha subìto il tentativo di abuso sessuale da parte di tre uomini nella serata di domenica 2 ottobre a bordo del Malpensa Express.

Una ragazza di 30 anni ha subìto il tentativo di abuso sessuale da parte di tre uomini nella serata di domenica 2 ottobre a bordo del Malpensa Express. I tre, descritti come stranieri, sono stati fermati grazie all'intervento del capotreno e degli addetti alla sicurezza. La donna, una volta arrivata a Busto Arsizio, città nella quale risiede, è stata accompagnata fino all'auto dove c'era la madre ad attenderla.

Nelle parole riportate da La Prealpina, la madre della trentenne ha detto che "se non ci fossero stati il controllore e gli addetti alla sicurezza, ora dovremmo raccontare una storia diversa. Grazie a loro, è stato evitato il peggio". La donna stava tornando da una gita fuori porta del weekend. Per l'occasione, aveva optato per gli spostamenti in treno e non temeva potesse accaderle nulla avendone sempre presi per spostarsi tra Busto e le altre città. La madre, dopo averla vista arrivare insieme agli addetti della security, ha detto: "Mai avrei immaginato che una cosa simile potesse accadere a mia figlia, che ha gestito intelligentemente la situazione e che ha trovato un capotreno che ha compreso la situazione e l’ha protetta".

Donna salvata dal capotreno

La trentenne, come ricostruito finora dalle forze dell'ordine, sarebbe stata adocchiata dai molestatori a Milano Centrale mentre si dirigeva verso il Malpensa Express. Poi, una volta a bordo, l'hanno avvicinata tentando di violentarla. Fortunatamente, vicino a lei c'erano altre persone che sono immediatamente intervenute. Raggiunto il capotreno, questi l'ha fatta sedere nella prima carrozza bloccando gli accessi.