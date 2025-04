video suggerito

Tenta di uccidersi insieme alla figlia di 6 anni con i gas di scarico dell’auto: come sta la bimba È stato portato in carcere il padre di 37 anni che ieri si è chiuso in auto insieme alla figlia di 6 anni tentando di uccidere entrambi collegando un tubo da aspirapolvere con lo scarico dell’auto. La bambina è ancora ricoverata in ospedale, ma non sembrerebbe essere in pericolo di vita. Sostieni il giornalismo libero di Fanpage.it Abbonati ora

A cura di Giulia Ghirardi

2 CONDIVISIONI condividi chiudi

È stato portato in carcere il padre di 37 anni che ieri, lunedì 14 aprile, si è chiuso nella propria auto insieme alla figlia di 6 anni tentando di togliersi la vita e di uccidere la bimba collegando un tubo da aspirapolvere con lo scarico dell'auto. Sul posto, in un paese della Franciacorta, sono intervenuti i carabinieri della Stazione di Iseo con il supporto dei colleghi del Radiomobile di Chiari.

Secondo le informazioni disponibili, sembra che l'uomo avesse collegato con un tubo la marmitta di scarico all'abitacolo e, dopo essere salito a bordo insieme alla bimba di 6 anni, lui al posto di guida e lei sul sedile passeggero, avrebbe quindi acceso il motore con l'obiettivo di togliere la vita a entrambi. I carabinieri sono, però, riusciti a intervenire prima che entrambi potessero riportare gravi conseguenze.

Stando a quanto appreso, al momento la bambina sarebbe ancora ricoverata all'ospedale Civile di Brescia, ma non sembrerebbe essere in pericolo di vita. Anche il 37enne, dopo essere stato immobilizzato e perquisito, è stato affidato ai sanitari e, al momento, si troverebbe ricoverato, piantonato dai carabinieri perché in stato d'arresto con l'accusato di tentato omicidio, sequestro di persona e detenzione illegale di arma perché – secondo quanto riferito dagli inquirenti – avrebbe avuto con sé una pistola di proprietà del padre. Il pm Ettore Tisato ha disposto accertamenti psichiatrici sull'uomo.