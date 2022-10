Tenta di uccidere il fidanzato a coltellate durante una lite: si cerca la donna fuggita L’uomo, un 31enne residente a Seveso (Monza e Brianza) sarebbe stato colpito al culmine di una lite. La fidanzata è scappata poi con le valigie: i Carabinieri sono sulle sue tracce.

L'hanno trovato sotto casa, immerso in una pozza di sangue. E la fidanzata con cui condivideva l'appartamento? "C'era anche lei, se n'è andata via con le valigie", hanno riferito alcuni testimoni. Un addio particolare, dato con il coltello da cucina.

Si tratta di un 31enne residente a Seveso (Monza e Brianza), di origini brasiliane. Che ieri pomeriggio intorno alle 18, sempre secondo le parole dei testimoni, avrebbe avuto un violento litigio con la propria compagna. Finito nel peggiore dei modi, ovvero con una serie di coltellate al petto. E la fuga della responsabile, che si è data alla macchia: adesso è caccia alla donna.

La donna che ha accoltellato il compagno si è data alla fuga

Lei, connazionale del fidanzato, ha 42 anni. I Carabinieri della compagnia di Seregno sono ormai sulle sue tracce: a riferire della lite sono stati i vicini di casa, che hanno allertato i soccorsi e fornito descrizione e identità della fuggitiva. Per lei, latitante, l'ipotesi investigativa è di tentato omicidio.

Il compagno 31enne, intanto, è stato condotto con l’elicottero all’ospedale Niguarda, in codice giallo: per lui si era alzato in volo anche l'eliosoccorso. Ma nonostante le profonde ferite all'addome, risultato di numerosi fendenti, non sarebbe in pericolo di vita.