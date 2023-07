Tenta di strappare la collanina a una donna, ma lei si ribella e lo prende a ombrellate Una donna è stata aggredita in un sottopasso a Sondrio da uno sconosciuto che voleva rubarle la collanina che portava al collo. Lei, però, è riuscita a cacciarlo prendendolo a colpi d’ombrello. L’uomo è stato poi immobilizzato da alcuni operai e infine arrestato.

A cura di Enrico Spaccini

Foto di repertorio

Un 35enne ha aggredito nella mattinata dello scorso venerdì 30 giugno una donna nel sottopasso di via Bonfadini, a Sondrio. L'uomo, con alle spalle diversi precedenti penali, voleva strapparle di dosso la catenina che portava al collo, ma non si aspettava una risposta da parte della vittima, anche anziana, che impugnando l'ombrello è riuscita a cacciarlo colpendolo diverse volte. Il 35enne, alla fine, è stato arrestato dalla polizia locale e alla donna sono arrivati messaggi di vicinanza anche dal sindaco Marco Scaramellini.

Il tentativo furto della collanina

Il tentato borseggio è andato in scena intorno alle 9:30 del 30 giugno. Una signora anziana stava attraversando il sottopasso di via Bonfadini a piedi, quando è stata avvicinata da uno sconosciuto. Questo, un 35enne residente in città ma originario del sud Italia, l'ha costretta con le spalle al muro e ha provato a strapparle la catenina che la donna portava al collo.

Lei, però, superato un primo momento di spavento, ha iniziato a divincolarsi e impugnato l'ombrello lo ha colpito diverse volte. La catenina è caduta a terra ma quell'uomo, che non si aspettava una simile reazione, è fuggito.

L'arresto del 35enne

Poco lontano, però, il 35enne è stato immobilizzato da alcuni operai che lavoravano in un cantiere della zona che avevano sentito le urla di una donna. In quel momento gli agenti della polizia locale che stavano pattugliando l'area sono intervenuti e hanno posto sotto custodia l'uomo.

L'anziana è stata portata al comando con il suo aggressore e ha raccontato quanto successo. La donna è stata poi affidata alle cure dei sanitari del 118, mentre l'uomo è stato arrestato per tentata rapina e portato in carcere

"Esprimo la mia vicinanza alla cittadina che ha subito l’aggressione", ha fatto sapere il sindaco di Sondrio, "ringrazio molto le persone che sono intervenute in suo aiuto, con grande determinazione e senso civico". Il primo cittadino Marco Scaramellini ha voluto comunque sottolineare che "episodi del genere, per fortuna, sono rari a Sondrio e anche per questo quando si verificano destano particolare preoccupazione".