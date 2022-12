Tenta di strangolare la compagna davanti al proprio padre, uomo arrestato per maltrattamenti Un uomo di 54 anni è stato arrestato per maltrattamenti familiari. A chiamare il 112 è stato il suo anziano padre che ha assisto alla scena in cui il figlio picchiava e tentava di strangolare la sua compagna.

A cura di Enrico Spaccini

Avevano iniziato a litigare per una banalità. Poi però l'uomo, un 54enne residente a Macherio (Monza e Brianza), ha iniziato a picchiare e a tentare di strangolare la sua compagna. Tutto davanti al proprio anziano padre che, intimorito da quell'esplosione di violenza, ha chiamato il 112. Poco dopo la donna è stata trasportata in ospedale per via della frattura al naso e del trauma cranico che ha riportato, mentre l'uomo è stato arrestato per maltrattamenti in famiglia.

L'aggressione nell'appartamento di Biassono

È accaduto tutto in un appartamenti a Biassono, in provincia di Varese. Stando alle prime informazioni, sembra che quella non era la prima volta che il 54enne aggrediva la propria compagna. Anzi, in passato era stato protagonista di episodi analoghi anche nei confronti della ex moglie.

I due stavano discutendo per futili motivi. Ad un certo punto l'uomo ha strattonato la sua compagna e ha iniziato a picchiarla dandole calci e pugni anche sul volto. Alla fine ha portato le mani al collo della donna e ha tentato di strangolarla, mentre lei cercava di divincolarsi. Alla scena ha assisto il padre di lui che ha chiamato i soccorsi.

Leggi anche Picchia il padre perché non voleva dargli i soldi per comprare droga e alcol: arrestato

L'arrivo dei soccorsi e l'arresto

Arrivati in quell'appartamento, hanno trovato solo l'anziano e la donna che gli ha detto: "Il mostro è scappato". Mentre la 48enne veniva caricata in ambulanza, il compagno è tornato gridando: "Io trent'anni di galera me li faccio per te". Così è stato bloccato e arrestato in flagranza di reato. Ora è in carcere.

La donna, invece, è stata trasportata in codice giallo al San Gerardo di Monza. Lì è stata medicata e poi dimessa con 40 giorni di prognosi per via delle fratture alle ossa nasali e del trauma cranico.