in foto: Alcuni studenti fuori dal Liceo Scientifico "Piero Bottoni" di Milano (Fonte: Davide Arcuri)

Tanta ansia, ma anche emozione per quello che sarà uno dei momenti più importanti della vita: da oggi infatti inizia per 76.577 studenti lombardi – di cui 24.076 a Milano – l'esame di Stato. Le prove sono iniziate alle 8.30 di questa mattina, mercoledì 16 giugno. E dopo qualche ora si vede già qualcuno pronto a festeggiare per l'ostacolo superato e lo step conquistato. Per il secondo anno consecutivo, gli esami si svolgeranno nel pieno rispetto delle disposizioni anti-Covid. Non ci saranno prove scritte, ma solo un maxi colloquio orale che durerà massimo un'ora. In totale saranno esaminati cinque candidati al giorno. E, qualora qualcuno si trovasse in quarantena o positivo al Covid-19, potrà richiedere di svolgere l'esame a distanza e in videoconferenza.

Come si svolgerà l'esame: dall'elaborato scritto alla prova d'italiano

Come l'anno scorso, anche quest'anno, la commissione sarà composta tutti da membri interni e da un presidente esterno. Si inizierà con la presentazione di un elaborato scritto, a cui poi seguirà la prova di italiano e l'analisi di materiali come un testo, un documento o un progetto. Infine gli studenti dovranno raccontare la loro esperienza svolta durante i percorsi per le competenze trasversali e l'orientamento che altro non sarebbe che l'ex alternanza scuola-lavoro. Ogni studente sarà presentato da un "curriculum": all'interno saranno riportate tutte le attività effettuate.

Quali regole dovranno seguire i maturandi durante l'esame di Stato

Ogni maturando dovrà rispettare la distanza di almeno due metri dalla commissione. Al suo esame potrà assistere solo una persona e tutti dovranno indossare una mascherina chirurgica. Secondo infatti le disposizioni, non sarà possibile tenere una mascherina ffp2. Tutto l'esame poi non potrà durare più di un'ora. In ogni angolo della scuola saranno poi previsti gel igienizzanti.