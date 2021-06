Ci sono già i primi diplomati di Milano, quelli che oggi mercoledì 16 giugno si sono presentati davanti alla commissione nel primo giorno di maturità. Ai microfoni di Fanpage.it gli studenti del Liceo Scientifico P. Bottoni raccontano la loro maturità: "Posso dire che è andata bene. Mi ha messo in difficoltà la domanda di scienze ma la prof è brava", dice una studentessa pochi minuti dopo la fine del suo esame. Un altro studente invece racconta: "Mi hanno chiesto un testo di Ungaretti e un documento di scienze. Non ho saputo rispondere a una domanda: mi hanno chiesto di collegare la figura femminile in filosofia". Tutti i già diplomati ora concordano che "è arrivato il tempo di festeggiare e di andare in vacanza, prima di pensare all'università".

Quella di quest'anno è la seconda maturità in tempo di Covid: "Stiamo seguendo un protocollo anti contagio, sicuramente con modalità meno rigide rispetto al 2020. Anche perché i docenti sono tutti vaccinati con seconda dose, siamo quindi tutti più tranquilli", tiene a precisare la preside Giovanna Mezzatesta. E poi aggiunge: "Gli insegnanti cercano di venire incontro agli studenti perché sanno l'anno e mezzo che hanno vissuto".

Una maturità tutta diversa, soprattutto sulle modalità, quella che stanno affrontando gli studenti lombardi: si discute un maxi orale, rinunciando così alle prove scritte. I ragazzi devono rispondere alle domande della commissione che sarà composta da membri interni e da un presidente esterno: davanti a loro si presenteranno al massimo cinque candidati al giorno selezionati in ordine alfabetico. Il colloquio durerà più o meno sessanta minuti e sarà diviso in quattro fasi: la discussione di un elaborato scritto, la prova di italiano, l'analisi di materiali (un testo, un documento, un'esperienza, un problema o un progetto) e infine il racconto dell'esperienza svolta nei percorsi per le competenze trasversali e l'orientamento (L'ex alternanza scuola-lavoro). Tanti studenti concordano su questa nuova modalità: "Anche perché la prova scritta di matematica o fisica non mi metteva molto tranquillità", precisano più studenti all'uscita del loro liceo milanese.