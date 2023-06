Tampona un’auto che aveva appena frenato e viene sbalzato per diversi metri, morto motociclista 27enne Un motociclista di 27 anni, Edoardo Risso, è deceduto in seguito a un tamponamento. Il giovane di Vigevano (Pavia) si sarebbe schiantato contro un’auto che lo precedeva finendo per essere sbalzato per diversi metri.

A cura di Enrico Spaccini

Immagine di repertorio

Un motociclista di 27 anni ha perso la vita nello scontro contro un'auto ieri pomeriggio, domenica 4 giugno, lungo la strada provinciale 192 a Gravellona Lomellina (in provincia di Pavia). Secondo una prima ricostruzione, il ragazzo stava viaggiando in direzione Cilavegna quando per cause ancora da accertare ha tamponato l'auto che lo precedeva. Lo schianto ha fatto sbalzare dalla sella il 27enne, caduto qualche metro più avanti sull'asfalto. Nonostante il tempestivo arrivo dei soccorsi e i tentativi di rianimarlo, il motociclista è deceduto poco dopo.

La ricostruzione dell'incidente

Si chiamava Edoardo Risso, viveva a Vigevano ed era in sella della sua Kawasaki 900. Erano le 16:30 e stava percorrendo la circonvallazione del paese. Stando alle prime informazioni, che dovranno ancora essere confermate dai carabinieri, il 27enne avrebbe tamponato un'auto che aveva davanti.

Si tratterebbe di una Citroen C4 che aveva rallentato, e infine frenato, per dare modo a una Ford Fiesta di svoltare in un vicolo. Risso avrebbe centrato la Citroen e sarebbe sbalzato per alcuni metri. Lui sarebbe finito contro l'asfalto, mentre la moto contro un'altra auto.

L'arrivo dei soccorsi e gli altri feriti

Sul posto sono arrivati in pochi minuti i soccorritori del 118 con la Croce Azzurra di Robbio e un'automedica. N0nostante i tentativi di rianimazione, hanno dovuto constatare il decesso del 27enne trovato già in arresto cardiocircolatorio.

Sono rimasti leggermente feriti i conducenti e passeggeri delle auto coinvolte, due donne di 56 e 76 anni e un uomo di 85. I rilievi sono stati affidati ai carabinieri del Radiomobile di Vigevano.