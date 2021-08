Taglia un albero ma viene colpito dal tronco: muore poco dopo il ricovero in ospedale Un uomo di 70 anni è morto dopo essere stato colpito da un tronco. Stando alle prime informazioni il 70enne era impegnato a tagliare un albero quando è stato travolto: ha fatto in tempo a chiamare il figlio ma le sue condizioni sono peggiorate fino alla morte una volta arrivato in elicottero in ospedale.

A cura di Giorgia Venturini

Era impegnato a tagliare un albero quando è stato colpito dal tronco ed è morto. La tragedia è accaduta ieri martedì 10 agosto nei boschi di Onore, in Alta Val Seriana: questo incidente è costato la vita al 70enne Sergio Benzoni, residente a Clusone, in provincia di Bergamo. Stando alle prime informazioni, in un primo momento l'anziano non sembrava grave ed era cosciente tanto che è stato lui stesso a chiamare il figlio per chiedere aiuto.

Il peggioramento una volta arrivato in ospedale

Il figlio lo ha soccorso e lo ha portato a casa. Qui le sue condizioni sono peggiorate tanto da richiedere l'intervento del 118: i medici e paramedici sono arrivati in elicottero, in ambulanza e con un'automedica. Disperato il trasferimento e ricovero all'ospedale Papa Giovanni XXIII dove le sue condizioni si sono ulteriormente aggravate fino alla morte. Resta ancora da capire nel dettaglio quanto accaduto. Intanto tutta Clusone è sotto shock. I funerali si svolgeranno venerdì 13 agosto.

Un uomo di 53 anni ferito con una motosega

Lo scorso marzo un uomo era stato portato in ospedale in gravi condizioni dopo essere rimasto ferito con una motosega mentre era impegnato a tagliare alcuni rami degli alberi di un bosco. I fatti erano accaduti a Berbenno, comune della Valle Imagna in provincia di Bergamo. Qui l'uomo, un 53enne, si era procurato un profondo taglio a una gamba mentre era al lavoro nel bosco. L'Azienda regionale emergenza urgenza era stata avvertita pochi minuti dopo. Sul posto, in un luogo impervio, aveva inviato in codice giallo un'ambulanza proveniente da Sant'Omobono Terme e anche un elicottero, decollato dall'ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo. Il personale sanitario aveva constatato le gravi condizioni dell'uomo, disponendone il trasporto nella struttura di cura bergamasca: il ferito era così stato portato in codice giallo al Papa Giovanni XXIII. Non è mai stato fortunatamente in pericolo di vita.