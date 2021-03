in foto: (Immagine di repertorio)

Grave infortunio nella mattinata di oggi, sabato 13 marzo, a Berbenno, comune della Valle Imagna in provincia di Bergamo. Attorno alle 10, un uomo impegnato a tagliare alcuni rami degli alberi di un bosco si è ferito con la motosega che stava impiegando. Per cause ancora da accertare l'uomo, un 53enne, si è procurato un profondo taglio a una gamba.

L'uomo è stato trasportato in elicottero all'ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo

L'Azienda regionale emergenza urgenza è stata avvertita pochi minuti dopo le 10. Sul posto, in un luogo impervio, ha inviato in codice giallo un'ambulanza proveniente da Sant'Omobono Terme e anche un elicottero, decollato dall'ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo. Il personale sanitario ha constatato le gravi condizioni dell'uomo, disponendone il trasporto nella struttura di cura bergamasca: il ferito è così stato portato in codice giallo al Papa Giovanni XXIII. Stando a quanto comunicato finora, fortunatamente l'uomo non sarebbe in pericolo di vita: non si sa ancora invece se la ferita che si è procurato potrebbe mettere a repentaglio in qualche modo la funzionalità dell'arto.

I carabinieri dovranno ricostruire con esattezza quanto avvenuto

Sul luogo dell'incidente, una zona impervia appena fuori dal paese, oltre al personale medico del 118 sono intervenuti anche i carabinieri della stazione di Zogno, che dovranno accertare con esattezza cosa sia avvenuto. Non è chiaro se il 53enne stesse lavorando o stesse effettuando dei lavori per conto proprio: nel primo caso, ovviamente, si dovrà capire se siano state rispettate tutte le norme relative alla sicurezza.