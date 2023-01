Taglia un albero e gli cade addosso rimanendo schiacciato, gravissimo Un uomo è stato travolto da un albero che stava tagliando. Portato via in elisoccorso, le sue condizioni sono critiche.

A cura di Enrico Spaccini

Un uomo di 76 anni si trova gravemente ferito in ospedale dopo che l'albero che stava tagliando gli è caduto addosso. L'incidente è avvenuto intorno alle 15:30 di oggi, giovedì 12 gennaio, in via Ronchi a Besana in Brianza, nella frazione di Calò. Sul posto, oltre ai soccorsi, sono arrivati anche gli agenti della polizia locale e i carabinieri per far luce su quanto accaduto.

L'intervento dei soccorsi con l'elicottero e il trasporto in ospedale in codice rosso

Stando a una prima ricostruzione, il 76enne stava tagliando una grossa pianta nella zona boschiva vicino a via dei Ronchi. All'improvviso, l'albero ha ceduto e gli è caduto addosso.

I soccorsi si sono calati dall'elicottero inviato sopra al bosco per poter prelevare l'uomo che poi è stato trasportato con la massima urgenza all'ospedale San Gerardo di Monza. Ha riportato un gravissimo trauma cranico e le sue condizioni sono critiche.

Un incidente simile si è verificato a Plesio, in provincia di Como. Un uomo, un 57enne, stava tagliando dei rami di un albero per uso personale in un'area di proprietà della sua famiglia in località Breglia. All'improvviso, un ramo dalle dimensioni particolarmente rilevati si è staccato da diversi metri di altezza investendolo in pieno.

L'allarme è stato lanciato intorno alle 15 e sul posto si sono precipitati i soccorsi della Croce Rossa di Menaggio, oltra a un'automedica da Como e l'elisoccorso. Per il 57enne originario di San Siro, però, non c'è stato nulla da fare: è morto prima di poter essere trasportato in ospedale. Sul posto anche i carabinieri