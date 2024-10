video suggerito

Svolge alcuni lavori sul tetto di casa e precipita nel vuoto: morto un uomo A Vermezzo con Zelo (Milano) un uomo di 40 anni è precipitato dal tetto della propria abitazione mentre svolgeva alcuni lavori: è morto sul colpo.

A cura di Ilaria Quattrone

(foto di repertorio)

Nella giornata di ieri, domenica 20 ottobre, si è verificato un incidente a Vermezzo con Zelo, un comune che si trova alle porte di Milano. Un uomo stava svolgendo alcuni lavori sulla copertura dell'abitazione quando a un certo punto è precipitato. Sul posto sono intervenuti gli operatori sanitari del 118 e i carabinieri della compagnia di Abbiategrasso.

Sulla base di quanto riportato fino a questo momento, l'incidente è avvenuto intorno alle 18 di ieri in via Kennedy e precisamente al civico 20. L'uomo stava svolgendo alcuni lavori sulla copertura della propria abitazione quando è caduto dal tetto. Sono stati subito chiamati i soccorsi dalla compagna che lo aveva visto per l'ultima volta alle 9.30 del mattino. La donna si era poi allontanata da casa e quando è rientrata lo ha trovato a terra.

La centrale operativa dell'Agenzia regionale emergenza urgenza della Lombardia (Areu) ha inviato immediatamente gli operatori sanitari del 118 sul posto. I medici e i paramedici sono arrivati con un'ambulanza e un'automedica in codice rosso, che è il livello più grave. Purtroppo non hanno potuto far altro che costatare il decesso: troppo gravi le ferite riportate. Per il momento non è stata diffusa l'identità della vittima. Oltre ai medici, sono intervenuti i carabinieri della compagnia di Abbiategrasso che hanno svolto tutti i rilievi del caso per ricostruire l'esatta dinamica della vicenda.