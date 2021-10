Sulzano, travolto da un’auto di notte: il 25enne Emilio Lafetah muore dopo 50 giorni di coma Emilio Lafetah è morto dopo 50 giorni di coma. Il 25enne era rimasto vittima di un incidente stradale a Sulzano, in provincia di Brescia, nella notte del 28 agosto. Troppo gravi le ferite riportate dopo l’impatto prima con il parabrezza e poi con l’asfalto. Emilio lascia mamma, papà e sorella. Ancora non è stata decisa la date dei funerali.

A cura di Giorgia Venturini

Non ce l'ha fata Emilio Lafetah, il 25enne rimasto coinvolto in un incidente stradale a Sulzano, in provincia di Brescia. Dopo 50 giorni di coma è morto ieri in ospedale. I fatti risalgono allo scorso 28 agosto quando il giovane, originario di Napoli ma residente a Sebino, stava camminando lungo la rampa di accesso alla Sp19. Un'auto, che stava sopraggiungendo proprio in quel momento, lo ha visto comparire davanti all'ultimo minuto e non è riuscito a evitarlo.

Nell'impatto ha sbattuto la testa contro il parabrezza

La tragedia è avvenuta di notte all'altezza della circonvallazione per Ospitaletto. Come riportano i media locali, subito sono scattati i soccorsi ma le condizioni del 25enne sono apparse subito disperate. Il giovane è finito prima sul parabrezza e poi è stato sbalzato di qualche metro candendo violentemente sull'asfalto. Gravi i traumi che ha riportato alle gambe e soprattutto alla testa. Sul posto i sanitari e i medici del 118 hanno cercato di stabilizzarlo sul luogo dell'incidente prima del trasporto disperato all'ospedale Civile di Brescia. Qui è arrivato già in coma: passati 15 giorni Emilio non dava nessun segnale di ripresa così è stato trasferito in una struttura specializzata di Sarnico. Qui ieri il suo cuore ha smesso di battere. In molti ora lo piangono: il 25enne lascia mamma, papà e sorella. Resta ancora da decidere la data dei funerali.

Sull'accaduto indaga ancora la polizia locale

Su quanto accaduto indaga ancora la polizia locale: stando alla ricostruzione dei fatti il giovane sarebbe sbucato all'improvviso sulla carreggiata. La donna al volante della Volkswagen Golf non è riuscita a evitare l'impatto. Le indagini sono ancora aperte per capire eventuali responsabilità.