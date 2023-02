Sul tram con un martello e un coltello, spacca i finestrini e minaccia i passeggeri Brutto viaggio per i passeggeri del Tram delle Valli a Ranica (direzione Bergamo città): intorno alle 17 di oggi un giovane uomo è salito a bordo impugnando un martello e un coltello e, dopo aver minacciato conducente e passeggeri, ha distrutto i finestrini del vagone.

Immagine di repertorio

Decisamente un brutto viaggio quello di oggi pomeriggio, per i passeggeri del Tram delle Valli a Ranica (direzione Bergamo città): qui, intorno alle 17, un giovane uomo è salito a bordo impugnando un martello e un coltello e, dopo aver minacciato conducente e passeggeri, ha distrutto in mille pezzi i finestrini del vagone.

La rabbia improvvisa a bordo del tram

Un episodio di rabbia e follia, esploso all'improvviso nel bel mezzo della corsa del tram. In un primo momento, infatti, sembrava non ci fossero problemi: solo un certo punto, per motivi ancora ignoti, è scoppiato un diverbio fra una donna e il giovane armato. Quest'ultimo ha così dato in escandescenze, mostrando ai passeggeri in viaggio un grosso coltello e un martello.

Il passeggero armato immobilizzato con il taser

Il macchinista ha avvertito immediatamente le forze dell'ordine e, quando il tram è arrivato alla fermata di via Negrisoli (Ranica), ha subito fatto scendere l'uomo e blindato in men che non si dica tutte le porte automatiche. Atto che evidentemente ha mandato su tutte le furie l'aggressore: con il martello si è infatti scagliato contro tutti i finestrini dell’intera fiancata del vagone, distruggendo i vetri e incrinando la carrozzeria del mezzo. All'interno, i passeggeri terrorizzati.

Riportare l'uomo alla ragione non è stato facile neanche per i Carabinieri, che per fermare la violenza del giovane uomo armato di coltello e martello hanno dovuto utilizzare due scariche di taser. L'aggressore è stato successivamente portato via in ambulanza, in preda al delirio, mentre i passeggeri presenti sono stati fatti scendere in via Negrisoli.