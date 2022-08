Stupro di gruppo in piazza Napoli a Milano, arrestato il terzo uomo L’uomo avrebbe aiutato gli altri due aggressori ad immobilizzare la vittima e a trascinarla dietro una siepe. Fondamentali le testimonianze dei passanti e le telecamere di videosorveglianza della zona.

Foto di repertorio

C'è un terzo arresto per lo stupro di gruppo avvenuto i primi di luglio in piazza Napoli, a Milano: si tratta di un egiziano di 47 anni, incensurato, dipendente di una panetteria del centro e residente al Giambellino. Due degli autori della violenza erano stati arrestati subito, mentre lui era scappato: adesso, grazie anche alle telecamere di sorveglianza della zona, è stato finalmente rintracciato.

Bloccata alle spalle e violentata

Vittima dell'abuso sessuale una donna brasiliana di 42 anni. Sarebbe stata trascinata in un’area verde, bloccata alle spalle, svestita e poi violentata dietro una siepe.

Ad allertare i carabinieri, alcuni passanti. Avevano appena visto tutto: la donna aveva cercato di resistere alla presa e provare a fuggire, ma la forza dei due uomini non le ha lasciato scampo. E mentre uno del trio criminale la teneva ferma, l'altro la violentava. Il terzo uomo, quello arrestato oggi, a fare da vedetta. Il 47enne, infatti, avrebbe aiutato gli altri due aggressori ad immobilizzare la vittima e a trascinarla in un luogo appartato.

Il trio criminale

In manette erano finiti un 42enne originario della Nuova Guinea, regolare in Italia e incensurato, e un 22enne egiziano, irregolare e con alcuni precedenti in materia d’immigrazione. Il terzo si era dato alla fuga, lanciandosi dentro un autobus di passaggio. Fino a questo momento.