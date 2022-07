Uno la bloccava alle spalle e l’altro la stuprava: arrestati due uomini per la violenza in piazza Napoli Due persone sono state arrestate con l’accusa di aver stuprato una donna di 42 anni in piazza Napoli a Milano: l’avrebbero trascinata in un’area verde, bloccata alle spalle e poi violentata.

A cura di Ilaria Quattrone

Foto di repertorio

L'hanno bloccata, svestita e violentata: è questo quanto accaduto la scorsa notte a Milano. Vittima di questo stupro di gruppo, è stata una donna di 42 anni. A dare l'allarme sono stati alcuni passanti che hanno visto la 42enne mentre veniva trascinata in un'area verde proprio dal trio. Sul posto sono intervenuti i carabinieri che sono riusciti ad arrestare due persone.

Una terza persona si è data alla fuga

Il terribile episodio si è verificato in piazza Napoli: a finire in manette sono stati un uomo di 42 anni e un ragazzo di 22 anni. Un terzo soggetto è invece scappato. La donna, è stata assistita dai medici e paramedici del 118 che dopo averle fornito le prime cure sul posto, l'hanno trasferita all'ospedale Policlinico di Milano. La donna riceverà un'assistenza oltre che fisica anche psicologica per poter quindi superare il trauma causato proprio da quanto è stata costretta a subire.

La donna è stata presa in cura dal Policlinico di Milano

Dagli accertamenti è emerso che avesse assunto alcolici e, per questo motivo, non è stata in grado di dare delle indicazioni precise sia su come si sono svolti gli eventi e nel su chi fosse la terza persona coinvolta. Bisognerà quindi capire se il gruppo abbia approfittato proprio di questa sua condizione per violentare brutalmente la 42enne. I carabinieri del nucleo investigativo di Milano, insieme a quelli di Magenta, hanno comunque svolto tutti i rilievi del caso per ricostruire l'esatta dinamica della vicenda. In base agli elementi raccolti si potrà ricostruire quanto accaduto e magari risalire all'identità dell'altro aggressore.