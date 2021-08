Stupro di gruppo a Lignano, tra gli indagati anche un giovane di Melegnano Tra i presunti autori dello stupro di gruppo di Lignano Sabbiadoro (Udine), c’è anche un ragazzo di Melegnano (Milano): il giovane, insieme agli altri, è indagato a piede libero ed è accusato di aver violentato per ore una ragazza di 18 anni all’interno di un appartamento. La 18enne ha poi raccontato tutto al padre e formalizzato la denuncia.

Tra gli indagati dello stupro di gruppo avvenuto a Lignano Sabbiadoro (Udine) c'è anche un ragazzo residente a Melegnano (Milano). Il giovane è tra i cinque ragazzi tra i 17 e i 21 anni denunciati dalla squadra mobile della Questura di Udine per violenza sessuale nei confronti di una ragazza di 18 anni. L'abuso sarebbe avvenuto martedì 10 agosto. Anche lui, come gli altri quattro, è indagato a piede libero. Gli altri giovani sono invece residenti in provincia di Alessandria, Verona e Busto Arsizio.

La 18enne ha subito violenze per ore

Stando a una prima ricostruzione della dinamica dell'evento, la 18enne aveva frequentato uno dei ragazzi la scorsa estate. La giovane ha raccontato alle forze dell'ordine di essersi recata nel pomeriggio nel suo appartamento. All'interno ha trovato tre dei presunti responsabili che l'avrebbero bloccata e iniziato a perpetrare le violenze. Subito dopo sarebbero arrivati altri due coetanei. Una volta riuscita a scappare, avrebbe raccontato tutto a un amico bagnino che l'avrebbe convinta a denunciare l'accaduto.

Il padre ha sfondato la porta dell'appartamento

Tornata a casa, è stata vista dal padre in lacrime. La 18enne ha così rivelato tutto al genitore: l'uomo si è quindi recato immediatamente nell'appartamento dei ragazzi, sfondandone la porta: "Volevo solo guardarli negli occhi – ha affermato -. Di certo non volevo farmi giustizia da solo". Dal racconto del padre sembrerebbe che i ragazzi si siano chiusi in bagno mettendosi anche a piangere. Un vicino ha così chiamato la polizia che è intervenuta subito sul luogo. La ragazza ha poi formalizzato la denuncia ed è stata trasferita in ospedale per essere sottoposta agli esami.