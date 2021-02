in foto: L’elicottero per la rilevazione geofisica (Foto: Comune di Bedizzole)

L'avvistamento ha destato comprensibili perplessità nei cittadini di Brescia e di alcuni comuni della provincia. Un elicottero, con una strana strumentazione a forma di esagono attaccata sotto, sta sorvolando in questi giorni diverse aree verdi del Bresciano. Nessun mistero, tuttavia: si tratta di una rilevazione geofisica sul territorio effettuata dalla società A2a Ciclo idrico Spa. Il progetto, promosso dalla Regione Lombardia, si chiama "Sviluppo di un modello idrologico per la valutazione dei flussi e deflussi modificati in risposta a scenari di cambiamento climatico". L'obiettivo è in sostanza quello di mappare il sottosuolo, per raccogliere dati e indicazioni utili alla gestione dei bacini acquiferi presenti sottoterra.

I comuni rassicurano la popolazione: Nessun danno per cose o persone

La strumentazione agganciata all'elicottero è un trasmettitore, che sorvola le aree interessate a 30 metri dal suolo. Al trasmettitore sono poi collegate altre sofisticate strumentazioni che servono per raccogliere i dati necessari alla ricerca. Diversi i comuni, da Castenedolo a Bedizzole, che sulle proprie pagine social negli scorsi giorni avevano informato la cittadinanza del progetto, evitando che la visione dello strano elicottero procurasse infondati timori nella popolazione. "L'acquisizione dei dati avverrà tramite un moderno sistema di rilevazione geofisica, che verrà trasportato tramite elicottero e che non è assolutamente dannoso per cose o persone – aveva ad esempio informato il Comune di Bedizzole, aggiungendo -: Il sorvolo riguarderà aree verdi e non centri abitati: avvisiamo la popolazione a riguardo, affinché non si verifichino infondati timori". In totale sono 26 i paesi interessati dal progetto: i cittadini che avvisteranno lo strano elicottero, i cui voli dovrebbero continuare fino al 18 febbraio, possono stare tranquilli.