Sterpaglie vanno a fuoco vicino a un treno fermo per un problema tecnico, evacuate 60 persone Un guasto tecnico ha bloccato alcuni treni nel pomeriggio di oggi, 24 agosto. Accanto a uno di questi, diretto a Milano, le sterpaglie hanno preso fuoco. I 60 passeggeri a bordo, rimasti anche senza aria condizionata, sono stati evacuati.

A cura di Enrico Spaccini

Foto di repertorio

Un treno di Trenord è rimasto bloccato sui binari per diverso tempo per un problema tecnico nel pomeriggio di oggi, giovedì 24 agosto. Le circa 60 persone che si trovavano a bordo del convoglio rimasto senza corrente elettrica, quindi anche senza aria condizionata, sono state evacuate dai vigili del fuoco del Comando provinciale di Milano arrivati sul posto insieme alla polizia ferroviaria.

Poco lontano è anche divampato un incendio tra le sterpaglie, ma non è ancora chiaro se i due eventi sono collegati in qualche modo. Come si legge sul sito di Trenord, il guasto alla linea elettrica ha causato ritardi fino a 45 minuti, oltre a variazioni percorso e cancellazioni di treni, ma ora la circolazione è ripresa regolarmente.

Il treno evacuato è il 4748 che da Camnago-Lentate era diretto a Milano Cadorna. Il convoglio è rimasto bloccato intorno alle 16:30 poco lontano dalla stazione di Paderno Dugnano a causa di un guasto alla linea elettrica tra Palazzolo Milanese e Cormano-Cusano. Non molto distante, alcune sterpaglie hanno preso fuoco.

Per questo motivo, i vigili del fuoco intervenuti hanno dovuto anche estinguere l'incendio. Comunque, pare che il fumo non abbia invaso le carrozze del treno, che è stato evacuato per precauzione e per il caldo che si era creato a causa della mancanza di aria condizionata. Non risultano feriti e nemmeno persone intossicate.